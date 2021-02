Uuring: 43 protsenti lätlastest usub, et maailma juhivad salaseltsid

Rahvusvahelise mõttekoja (GLOBSEC) ja Lätis asuva Ida-Euroopa poliitikauuringute keskuse koostöös tehtud uuring näitab , et 43 protsenti Läti elanikest on arvamusel, et salaorganisatsioonid juhivad maailma.

Uuringu kohaselt usub 25 protsenti Läti elanikest vandenõuteooriatesse ja 43 protsenti leiab, et maailma juhivad salaorganisatsioonid. Samuti leiab 29 protsenti Läti elanikest, et valitsused ja institutsioonid on juutide poolt salaja kontrollitud.

"Venemaal on olnud suur roll Läti meediakeskkonna kasutamisel väärinfo narratiivide levitamisel, mille eesmärk on ühiskonna polariseerimine ja õõnestada Läti riiki," teatasid uuringu autorid.

"Asjaolu, et inimesed tarbivad uudiseid nii läti kui vene keeles, avab võimalusi vandenõuteooriate ja valeinformatsiooni levikuks. Läti inimeste üldine kalduvus globaalsetesse vandenõuteooriatesse uskuda on siiski madal. Vaid 25 protsenti lätlastest usub üldjuhul vandenõulisi narratiive. 29 protsenti arvab, et juudi inimestel on liiga palju võimu ja, et nad kontrollivad valitsusi ja institutsioone kogu maailmas, 51 protsenti protsenti ei toeta seda narratiivi," teatas GLOBSEC-i uuring.

Andmeid Läti kohta kogus sotsioloogiliste uuringute ettevõte Latvian Facts ajavahemikul 06.03.2020–26.03.2020 ja selles osales 1002 inimest.

GLOBSEC on Slovakkias Bratislavas asuv mõttekoda ja on sarnaseid aruandeid koostanud mitmete Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kohta.