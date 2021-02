Suurbritannias on 10 miljonit inimest saanud esimese kaitsesüsti

Suurbritannias on rohkem kui 10 miljonit inimest saanud esimese COVID-19 kaitsesüsti, selgus kolmapäeval avalikustatud valitsusstatistikast.

Tervishoiuministeeriumi kinnitusel on alates detsembri algusest vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 10 021 471 inimest. 498 962 inimest on saanud ka teise vaktsiiniannuse.

Peaminister Boris Johnson, kes on seadnud eesmärgiks 15 miljoni inimese vaktsineerimise veebruari keskpaigaks, nimetas tulemust "teetähiseks". Ta ütles Downing Streetil antud pressikonverentsil, et vaktsineeritute hulgas on ligi 90 protsenti 75-aastastest ja vanematest ning kõik hooldekodude eakad asukad.

Peaminister kiitis ka kõiki vaktsineerimiskava läbiviijaid alates teadlastest ja tervishoiutöötajatest ning lõpetades vaktsiini laiali vedavate autojuhtidega.

Suurbritannia on üleilmses pandeemias rängalt kannatada saanud. Kolmapäeval lisandus arvepidamisse veel 1322 koroonasurma, kokku on neid alates viiruspuhangu algusest 109 335. Viimase 24 tunni jooksul avastati 19 202 uut haigusjuhtu ning kokku on koroonahaigus kätte saanud ligi 3,9 miljonit britti.

Ka tervishoiuminister Matt Hancock nimetas kümne miljoni inimese vaktsineerimist "tohutult märkimisväärseks".

Valitsus kavandab eelolevatel nädalatel piirangumeetmete lõdvendamist.

Suurbritannia alustas vaktsineerimist kiirelt, andes kasutusloa nii Pfizer/BioNTechi kui ka AstraZeneca kaitsesüstidele. Samuti sai kasutusloa Moderna vaktsiin, mis läheb käiku eelolevatel kuudel.

Praegu uurib ravimiregulaator Novavaxi vaktsiinikatsete tulemusi.

Äsja Euroopa Liidust lahkunud Suurbritannia edu vaktsineerimisel on teravas kontrastis liidu liikmesriikidega, kus Euroopa Komisjoni juhitud vaktsiinihanked on takerdunud ja vaktsineerimise tempo madal.