Koroonavaktsineerimine on USA-s veelgi kiirenemas

USA ajalehe The Wall Street Journali teatel on koroonaviiruse vastane vaktsineerimine USA-s veelgi kiirenemas, eelmisel laupäeval sai viiruse vastase süsti 2,1 miljonit ameeriklast.

President Joe Bideni administratsiooni teatel soovitakse koroonaviiruse vastast vaktsineerimist kiirendada vähemuste seas ja piirkondades, kus elavad vähekindlustatud inimesed. Selle käigus on linnad ja osariigid loonud masside jaoks vaktsineerimiskeskused.

"Texas teeb koostööd föderaalvalitsusega, et avada Houstonis ja Dallases vaktsineerimiskeskused, mis võimaldaksid iga päev täiendavalt vaktsineerida 5000-6000 inimest," teatas Texase osariigi kuberner Greg Abbott.

Eelmisel nädalal avati New Yorgi linnas Bronxis Yankee pesapallimeeskonna kodustaadionil koroonaviiruse vastane vaktsineerimiskeskus. Eeldatavasti avatakse New Yorgis sel nädalal veel üks vaktsineerimiskeskus Metsi pesapallimeeskonna kodustaadionil Citi Fieldil.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio sõnul on linn võimeline varsti vaktsineerima 500 000 inimest nädalas, praegu vaktsineeritakse New Yorgis 300 000 inimest nädalas.

"Kümnes USA osariigis on koroonavaktsiini esimese süsti saanud vähemalt 10 protsenti kodanikest ja veel 19 osariiki on väga lähedal selle eesmärgi saavutamiseks," teatas The Wall Street Journal.

Alaska osariigis on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud umbes 15 protsenti elanikest, Lääne-Virginias 12,18 protsenti ja New Mexicos 11,97 protsenti.

Keskmiselt vaktsineeritakse koroonaviiruse vastu päevas umbes 1,4 miljonit ameeriklast, kokku on USA-s esimese süsti saanud umbes 42,4 miljonit inimest.

Bideni administratsioon on seadnud eesmärgiks 100 päeva jooksul koroonaviiruse vastu vaktsineerida 100 miljonit ameeriklast.