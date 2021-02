The Times: vaktsineerimine vähendab koroona levikut ja surmasid

Ajalehe The Timesi teatel on Suurbritannias viiendikuni inimestest jõudnud koroonaviiruse vastane vaktsineerimine juba vähendanud haiglasse sattumist, surmasid ja nakkuse levikut.

Suurbritannia mitmed ametlikud uuringud on näitamas, et koroonaviiruse vastane vaktsineerimine töötab ja saab valmistuda piirangute lõdvendamiseks, teatas The Times.

"Õhus on märgata positiivseid noote ja see suurendab enesekindlust," ütles Suurbritannia peaminister Boris Johnson.

Oxfordi ülikooli uuring näitab, et koroonavaktsineerimine vähendab viiruse levikut vähemalt kahe kolmandiku võrra.

Esialgsed andmed näitavad ka, et koroonavaktsiin vähendab vanemate inimeste seas haiglasse sattumist ja surmajuhtumeid.

Suurbritannia valitsuse allikad hoiatavad siiski, et andmed on esialgsed ja põhinevad suures osas Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiini mõju mõõtmisel.

Cambridge'i ülikooli professori David Spiegehalteri sõnul näitavad graafikud, et surmade arv üle 85-aastaste inimeste seas on langenud kaks korda ja samuti on surmade arv kiiresti langenud üle 75-aastaste vanusegrupi seas.

"See võib osaliselt olla tingitud vaktsiinidest, kuid veel on liiga vara, et selles täiesti kindel olla," ütles Spiegelhalter.

Inglismaa peaarsti professor Chris Whitty sõnul koroonavaktsiinid vähendavad viiruse levikut, kuid pole veel kindel, millises ulatuses. "Piirangute leevendamine peab ootama, kuni vaktsineerimise mõju on näha palja silmaga," ütles Whitty.

Whitty viitas ka Iisraeli andmetele, mis näitavad, et Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiin töötab 94 protsendi ulatuses.

"Andmed saavad selgemaks iga mööduva päevaga. Piirangute leevendamise esialgne kavand peaks saama valmis esmaspäevaks. Ministritele on juba antud andmed, mis näitavad, et vaktsineerimine vähendab viiruse levikut umbes kahe kolmandiku võrra. Siiski inimesed peavad jääma veel kannatlikuks," ütles Johnson.

Suurbritannia valitsus plaanib 24. märtsiks koroonaviiruse vastu vaktsineerida kõik üle 50-aastased inimesed. 14. veebruaril oli Suurbritannias koroonaviiruse vastu vaktsineeritud umbes 16 miljonit inimest.