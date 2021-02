Tokyo OM-i juht ei kavatse seksistlike märkuste tõttu tagasi astuda

Mori kommentaarid, et naised räägivad koosolekutel liiga palju, on viimaseks murekohaks organiseerijate, kes peavad niikuinii taluma avalikkuse rahulolematust pandeemia tõttu edasilükatud mängude pärast.

83-aastane endine peaminister sai veelgi suurema kriitika osaliseks vabanduste edastamiseks kiiruga korraldatud pressikonverentsil, tunnistades, et ta "ei räägi eriti naistega".

Ehkki Mori möönis, et tema esialgne märkus oli "sobimatu", võttis ta küsimuste esitamisel kaitsehoiaku, kinnitades, et on kuulnud kaebusi selle kohta, et naised räägivad pikalt.

Ajalehe Asahi Shimbun andmetel oli Mori väidetavalt kolmapäeval öelnud, et "juhatuse koosolekud, kus on palju naisi, võtavad kaua aega".

"Kui suurendad naissoost juhatuse liikmete arvu ja kui nende kõnelemise aeg pole piiratud, on neil raske lõpetada, mis on tüütu," oli Mori väidetavalt öelnud.

Mori, kes on oma mühakliku käitumise poolest tuntud, ei vaidlustanud öeldut, ning ütles ajakirjanikele, et soovib öeldut "tagasi võtta".

"See, mida ütlesin, on olümpiamängude ja paraolümpia vaimsuse vastane ning tunnistan, et see oli sobimatu," lausus ta. "Mõtlen sellele sügavalt. Lisaks soovin öeldu tagasi võtta. Soovin vabandada kõigi ees, keda solvasin."

Kuid Mori lisas, et "ei kaalu tagasiastumist" ning kinnitas, et reageeris kommentaaridele, mida oli kuulnud selle kohta, et naised räägivad liiga kaua.

"Kuulen sellist asja pidevalt," lausus Mori.

"Ma pole viimasel ajal palju naistega rääkinud, seetõttu ma ei tea," lisas ta.

Kommentaarid vallandasid Jaapanis raevuka reaktsiooni ning Twitter oli täis fraase nagu "tõesti aitab", "misogüünia" ja "me nõuame Yoshiro Mori tagasiastumist".

Mori kinnitas neljapäeva hommikul ajalehele, et oli oma naise käest saanud kommentaaride eest "põhjaliku peapesu". Ta ütles seda Jaapani olümpiakomitee (JOC) liikmetele, kellest mõned väidetavalt naersid selle peale.

JOC otsustas mullu võtta eesmärgiks, et 40 protsenti juhatuse liikmetest oleks naised, kuid novembri seisuga on 24 juhatuse liikme hulgas vaid viis naist.

"Korralduskomitees on umbes seitse naist, kuid kõik teavad oma kohta," lausus Mori väidetavalt JOC-i liikmetele.

Valitsuse kõneisik ei reageerinud üleskutsetele Mori tagasiastumise osas, kuid JOCi liige, endine judokas Kaori Yamaguchi nimetas Mori kommentaare "ebaõnnestunuks".

"Sugude võrdsus ja puuetega inimestega arvestamine pidid olema Tokyo olümpiamängude pidamise eelduseks," lausus ta ajalehe Sports Hochi teatel.

Mori on varemgi teinud vastuolulisi märkusi ning tekitas furoori ka selle nädala algul, kinnitades, et pandeemia tõttu edasi lükatud mängud toimuvad sel suvel "kuidas iganes koroonaviirus ka ei areneks".

Arvamusküsitluste kohaselt on 80 protsenti jaapanlastest sel aastal olümpiamängude toimumise vastu ning mitmetes Jaapani piirkondades kehtib viiruse tõttu eriolukord.