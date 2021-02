Lisaks oli puruks torgatud Talvingu auto üks rehvidest.

"Eile kella 19 ajal viskas meesterahvas Mustamäel Retke teel haigla juures parkas autosse istunud juhi pihta tundmatut vedelikku ning jooksis seejärel minema. Samuti avastas kannatanu, et tema sõiduki rehv oli läbi torgatud," kinnitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Politsei asus juhtunu asjaolusid tuvastama ning praeguseks on alustatud kriminaalmenetlus ähvardamist käsitleva paragrahvi alusel. "Kahtlustatava tuvastamiseks vaadatakse läbi valvekaamerate materjal ning rünnakuks kasutatud vedelik saadetakse ekspertiisi," lisas Tambre.

Praegu on raske öelda, kas tegemist oli röövikatsega või rünnakuga Talvingu kui Covid-19 teemadel palju sõna võtnud arsti ja riigi teadusnõukoja liikme vastu.

"Esialgne info annab alust arvata, et rünnak ei olnud juhuslik ehk kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud," tõdes Tambre.

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et politsei üritab selgeks teha rünnaku tagamaid.

"Arvestades, et teadusnõukoja töö on valitsusele oluline, me hindame nende panust kõrgelt, tuleb kaaluda, kas anda selle liikmed julgeolekuasutuste suurema kaitse alla. Vaadates, mis verbaalsed rünnakud olid Irja Lutsari aadressil eelmisel nädalal ja seda rünnakut, siis nendega tuleb tegeleda," ütles Kallas.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lisas, et ilmselgelt terve inimene selliseid rünnakuid läbi ei vii. "Meie hulgas on inimesi, kes on vaimsete või füüsiliste tervisemuredega kimpus, kelle stressitaset COVID-19 on tõstnud. Meie roll on seda märgata," ütles Kiik, lisades, et ka sotsialameedias levivate agressiivsete rünnakute korral tuleks pöörduda kasvõi veebikonstaabli poole.

Rünnakut Talvingu vastu nimetas Kiik räigeks ja ohtlikuks. "Kui arstil ja teadusnõukoja liikmetel on mure oma elu ja tervise pärast, siis see ohustab meid kõiki."