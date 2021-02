Politsei teatas, et on tuvastanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarsti Peep Talvingu ründaja ning kuulutas 54-aastase mehe, kes on ka kuritegelikus maailmas tuntud inimene, tagaotsitavaks. Lisaks tehti kindlaks ka rünnakule kaasaaitaja, kes on ka juba üle kuulatud.

"Oleme PERH-i ülemarsti ründaja tuvastanud. Kuriteo kaasaaitaja on tabatud, andis oma ütlused. Teise kuriteos kahtlustatava kuulutasime tagaotsitavaks," kirjutas politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sotsiaalmeedias.

Oleme PERHi ülemarsti ründaja tuvastanud. Kuriteo kaasaaitaja on tabatud, andis oma ütlused. Teise kuriteos kahtlustatava kuulutasime tagaotsitavaks. #KRB pic.twitter.com/hl9mbh4Bet — Urmet Tambre (@UrmetTambre) February 9, 2021

PPA pressiteenistuse teatel pidas politsei kinni eelmisel nädalal toimunud rünnakuga seotud 61-aastase mehe ning palub avalikkuse kaasabi kuriteos kahtlustatava teise mehe, 54-aastase Toomase leidmiseks.

"Täna hommikul pidasime kinni rünnakuga seotud 61-aastase mehe ning ta andis oma ütlused toimunu kohta, mis kinnitab uurijate versiooni, et rünnak ei olnud juhuslik ehk kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud," ütles Tambre pressiteate vahendusel.

Politsei otsib veel taga teo toimepanemises kahtlustatavat 54-aastast Toomast. Mees on politseile varasemast tuttav ning tegemist on ka kuritegelikus maailmas tuntud inimesega. BNS-i andmetel on tegemist kuritegelikus ilmas tuntud Toomas Erm Wilsoniga.

"Töötame aktiivselt, et teine kahtlustatav tabada ning teha selgeks, mis motiivil rünnak toime pandi. Täname kõiki inimesi, kes on juhtumi uurimisele kaasa aidanud. Saime palju kõnesid videost ründajat näinud inimestelt ning oleme teinud väga head koostööd rünnaku toimumispiirkonnas asuvate ettevõtete ja sealsete elanikega, mis annab kinnitust, et sellistel vägivaldsetel tegudel ei ole Eestis kohta. Nüüd on meie ühine eesmärk leida võimalikult kiiresti teine kahtlustatav," ütles Tambre.

Politsei kinnitusel näitavad kogutud tõendid selgelt kahe mehe osalust rünnaku planeerimises ja toimepanemises.

Talvingut rünnati kolmapäeva õhtul kella 19 ajal, kui ta oma töökohalt regionaalhaiglast lahkus. Tema auto üks rehvidest oli läbi lõigatud ja ründaja viskas talle näkku vedelikku, mis hilisemal kontrollimisel osutus uriiniks.

Tambre ütles esmaspäeval, et süüdlase tabamise nimel töötab mitukümmend uurijat. Tema kinnitusel tegi politsei terve nädalavahetuse tööd, et ründaja tabada ning uurijatel on hea niidiots, millega tehakse väga tõsiselt tööd.

Politsei peab endiselt tõenäoliseks versiooni, et Talvingut rünnati seoses tema osalemisega valitsust koroonaviirusega võitlemisel nõustava teadusnõukogu töös.

Politsei palub kõigil, kes on Toomast näinud või kellel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 56904272 või meilitsi hisko.vares@politsei.ee.