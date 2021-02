Biden: USA peab vastu seisma Hiina ja Venemaa agressiivsele käitumisele

USA peab vastu seisma Hiina ja Venemaa agressiivsele käitumisele, kuid samas olema avatud koostööle, kui see on ameeriklaste huvides – nii ütles riigi president Joe Biden välispoliitikale keskendunud kõnes. Lisaks mainis Biden, et ta külmutab USA vägede ümberpaigutamise Saksamaalt.

USA president Joe Biden rõhutas välisministeeriumi töötajatele peetud kõnes, et nüüd tuleb keskenduda liitlassuhete taastamisele, sest need on riigi kõige suurem vara.

"USA juhtimisel peame tegelema kasvava autoritarismiga, sealhulgas Hiina aina suureneva ambitsiooniga konkureerida USA-gaja Venemaa eesmärgiga kahjustada ja segada meie demokraatiat," lausus Biden.

Bideni sõnul ütles ta Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et USA ei kavatse enam eirata sekkumisi valimistesse, küberrünnakuid ja inimeste mürgitamist.

"Me ei kõhkle Venemaad karistada, et kaitsta oma peamisi huve ja inimesi. Me tuleme Venemaaga tõhusamalt toime, kui teeme koostööd samamoodi mõtlevate partneritega," lausus Biden.

Brookingsi mõttekoja vanemanalüütik Bruce Jones märkis, et suur küsimus on, kuidas peab USA käituma Putiniga. "Kuidas saame tegelikult lõpptulemust mõjutada? See saab olema väga keeruline. Euroopa Liit võib näiteks kehtestada uued sanktsioonid, aga minu arvates on vähetõenäoline, et sellel on mingi mõju," nentis Jones.

Lisaks ütles Biden, et kaitseministeerium vaatab üle USA vägede paigutuse maailmas, et teha kindlaks, kas see ühtib riigi välispoliitika ja rahvusliku julgeoleku eesmärkidega.

"Ajal, kui see ülevaatus toimub, peatame plaanitud vägede vähendamise Saksamaal," ütles Biden.

Bideni sõnul kavatseb USA teha diplomaatilisi pingutusi Jeemeni sõja lõpetamiseks. Selle üks osa on USA sõjalise toetuse peatamine. Samuti kutsus president Myanmari sõjaväge üles vältima vägivalda ja vabastama kinni võetud aktiviste ja ametnikke.