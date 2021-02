Süüdistajad: Trump pani toime rängima põhiseadusvastase kuriteo

"Tõendid president Trumpi käitumise kohta on ülekaalukad," ütlesid üheksa USA esindajatekojast määratud süüdistajat ehk nõndanimetatud tagandamisjuhti viimases protsessieelses avalduses.

"Õhutada Ühendriikide valitsuse vastu mässu, mis segab võimu rahumeelset üleminekut, on rängim põhiseadusvastane kuritegu, mida ükski president on eales toime pannud," seisis avalduses.

Eelmisel nädalal senatis oma süüdistust tutvustades iseloomustasid nad Trumpi käitumist ajalooliste mõõtmetega reetmisena.

Trumpi advokaadid ärgitasid mõni tund varem tagandamisprotsessist loobuma, väites dokumendis, et senatil puudub pädevus Trumpi tagandamiseks, kuna ta lahkus ametist 20. jaanuaril.

"Tagandamise paragrahv süüdistab põhiseaduse alusel korrektselt tagandamisväärses rikkumises, see ei kuulu loobumise algatusele ning on senati kui tagandamiskohtu pädevuses," kirjutasid süüdistajad.

Viieleheküljeline süüdistus esitati ajal, mil vabariiklased on koondunud Trumpi kaitsele, et ta mõistetaks õigeks "mässule õhutamises" tagandamise punktis.

Samuti oodatakse protsessi kiiret lõpuleviimist, et senat saaks tegeleda teiste prioriteetidega, sealjuures president Joe Bideni koroonaviiruse toetuspaketiga.

USA kongress on kiitnud heaks triljonite dollarite ulatuses abi, et majandust vee peal hoida ja töötuskindlustust tagada ning president Biden on teinud ettepaneku uueks, 1,9 triljoni dollari suuruseks meetmeks.