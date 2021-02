USA senat arutas Trumpi suhtes esitatud süüdistust

Esindajatekoja prokuröride hinnangul õhutas ametist lahkunud president Donald Trump oma toetajaid Kapitooliumi ründama.

"Presidendi säutsude, kihutusürituse ja sellel peetud kõnede tagamõte oli selge. President Trump kasutas sõna võitlus või võitlema kakskümmend korda. Sealhulgas ütles ta rahvale, et nad peaksid meie demokraatia päästmise eest kõvasti võitlema," rääkis USA esindajatekoja prokurör, demokraat Madeleine Dean.

Prokurörid esitasid kohtuprotsessil seni avalikustamata videokaadreid, et näidata, kui ulatuslik Kapitooliumi rünnak tegelikult oli.

"Selles turvakaamera videos on näha, kuidas mässajad ründavad politseinikke kargu, hokikepi ja härjasarvega," selgitas USA esindajatekoja prokurör, demokraat Eric Swalwell.

"Selles turvakaamera videos on näha, kuidas politseinik Goodman jookseb, et vastata esialgsele sissemurdmisele. Goodman möödub senaator Mitt Romney'st ja annab talle juhise ümber pöörata, et pääseda turvalisse kohta. Esimesel korrusel, täpselt nende all, otsisid mässajad juba senati saali," rääkis USA esindajatekoja prokurör, demokraat Stacey Plaskett.

Prokurörid saavad veel neljapäeval oma argumente esitada. Seejärel pööratakse tähelepanu Trumpi advokaatidele, kellel on aega 16 tundi, et endist presidenti kaitsta. Väidetavalt kavatsevad nad keskenduda sõnavabaduse õigusele.

"Kuidas Trump õhutas Kapitooliumi ründamist, kui ta ütles, et inimesed peaksid rahulikult ja patriootlikult oma arvamust esitama? Kuidas tagandatakse presidenti, kes ei ole enam ametis?" küsis USA esindajatekoja liige, vabariiklane Jim Jordan.

Trumpi süüdimõistmiseks on 100-liikmelises senatis vaja kahe kolmandiku senaatorite toetust, vahendas BNS. Nii demokraatidel kui ka vabariiklastel on senatis 50 liiget. Seetõttu oleks vaja vähemalt 17 vabariiklase toetust Trumpi tagandamisele, mis on aga ebatõenäoline.

Teisipäeval korraldatud hääletusel tagandamisprotsessi põhiseaduslikkuse üle toetas demokraate kuus vabariiklasest senaatorit.