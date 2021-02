Kvartalis saab olema kolm omavahel ühendatud hoonet, sealhulgas Eesti kõrgeim büroohoone.

Arendaja Kapiteli koguinvesteering Liivalaia ja Juhkentali tänava ristmikule hotell Olümpia vastu kerkiva kvartalisse on ligikaudu 100 miljonit eurot.

Kokku 77 000-ruutmeetrise brutopinnaga ja 36 000-ruutmeetrise üüripinnaga kvartal koosneb kokku kolmest hoonest ja neid ühendavast parkimismajast. 9-korruseline hoone üürikorteritega valmib 2024. aasta jaanuaris, 15-korruseline ärihoone 9000-ruutmeetrise üüripinnaga 2024. aasta mais ning 28-korruseline ärihoone 19 000-ruutmeetrise üüripinnaga 2024. aasta augustis.

Lisaks büroopindadele ja üürikorteritele tuleb kvartalisse 5000 ruutmeetrit erinevaid toitlustus- ja teeninduspindu, sealhulgas lõunasöögikoht, kohvik, restoran, kvartalis asuvate ettevõtete töötajatele 25-meetrine ujula, spordiklubi ja mini-spaa, ilu- ja terviseteenused, ruumid konverentsideks, koosolekuteks ja sündmusteks.

Liivalaia kvartali projektile väljastati jaanuari keskpaigas ehitusluba. Maa-aluste ehitustööde ja välistrasside rajamise lepingu maksumus on ligikaudu 14 miljonit eurot ning ehitustööd kestavad 19 kuud.

Kapiteli juhatuse esimees Taavi Ojala sõnul peaks kogu kvartal valmima 2024. aasta keskel.

Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni direktor Marek Hergauki sõnul tuleb Liivalaia kvartali ehitus läbi aegade üks mastaapsemaid ja nõudlikumaid projekte Eestis, mida iseloomustab pingeline ajakava ning vajadus teha töid liiklustihedas kesklinnas.

Kvartali kahekorruselisse maa-alusesse parklasse ja maapealsesse parkimismajja tuleb kokku 470 parkimiskohta ja autopesula. Lisaks rajatakse siia Eesti suurim jalgrataste siseparkla ja pesula ning riietus- ja duširuumid.

Kapitel soovis parkimiskohti rajada kaks korda rohkem kui linnalt luba saadi.

"Kahjuks ei saanud me linnalt luba rajada parkimiskohti esialgu soovitud mahus ehk täna projektile lubatust pea kaks korda rohkem. Me ei jaga linna optimismi, et inimesed asendavad lähiaastatel olulisel määral autotranspordi ühistranspordi ja jalgratastega. Sellest tulenevalt oleme soetanud kaks hoonestamata kinnistut oma projekti kõrvale, kuhu saame rajada täiendavaid parkimiskohti kvartalisse kolivate ettevõtete töötajatele ja külalistele. Lisaks plaanime rajada lastehoiu, et lihtsustada kvartalis töötavate inimeste igapäevast logistikat," ütles Taavi Ojala.

Kvartali arhitekt on Martin Aunin ning sisearhitekt Arhitekt11, kes võitsid rahvusvahelise kutsutud osalejatega võistluse.

Hoonete ette rajab Kapitel väljaku ning ehitab välja kaks uut juurdepääsuteed Imanta ja Võlvi tänavale, haljasala ning avaliku pargi Veski tänava äärde, kust kulgeb läbi endist Härjapea jõge tähistav kergliiklustee.