Välisminister Liimets osales 17+1 tippkohtumisel Hiinaga

Kohtumisel vaadati üle, mis on koostööformaadi raames tehtud, ja pandi paika eesmärgid järgmiseks perioodiks. Iga riigi esindajal oli võimalus lühidalt kõneleda.

Oma sõnavõtus rõhutas minister Liimets, et oluline on pidada dialoogi COVID-19 pandeemia vastase võitluse teemal. Samuti on vaja tagada, et riigid pandeemiaga seotud tegevusi üksteisega kooskõlastaks ning otsuseid tehtaks rahvusvahelist õigust ja inimõigusi austades.

"Meie jaoks on keskkonna teema väga oluline, seetõttu peab kliimaeesmärkide saavutamine olema kõigi koostööformaatide keskmes. Loodame, et Hiina täidab oma ÜRO peaassambleel antud lubaduse saavutada süsinikuneutraalsus aastaks 2060," rõhutas minister.

Liimets toonitas, et hiljuti saavutatud kokkulepe ELi-Hiina investeerimislepingu osas on hea tulemus ning järgmise sammuna on väga oluline kiire edasiliikumine investeeringute kaitse leppega.

Kohtumise tulemusena kinnitati 17+1 formaadis kavandatud ürituste loetelu aastaks 2021; nendel üritustel osalemine on kõigi jaoks vabatahtlik. Osalejad nimetasid aasta 2021 säästva arengu ja keskkonnakaitse aastaks (Year of Green Development and Environmental Protection), mil proovitakse teha enam koostööd just eelmainitud eesmärkide elluviimiseks.

17+1 formaat on ellu kutsutud Hiina Rahvavabariigi eestvedamisel ning hõlmab lisaks Hiinale Kesk- ja Ida-Euroopa riike. Eesti on formaadi tippkohtumistel osalenud aastast 2012. See mitteametlik majanduskoostöö edendamiseks loodud koostööformaat on muu hulgas toetanud kahepoolseid suhteid Hiinaga.

17+1 formaat on pälvinud teravat kriitikat

17+1 formaat on Eestis pälvinud teravat kriitikat. Endine välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) on öelnud, et tal on selle suhtes "mitmeid küsimärke" ning tema hinnangul tuleks Hiinaga suhelda mitte 17+1, vaid Euroopa Liidu formaadis ning demonstreerida Lääne ühtsust.

Reinsalu seisukohta toetas ka tema erakonnakaaslane, Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras, kes kutsus neljapäeval saadetud pressiteates üle loobuma Eesti osalemisest kohtumisel.

Üleskutse 17+1 formaadist lahkuda tegi neljapäeval ka endine pikaaegne välisminister, praeguse valitsuskoalitsiooni juhtpartei Reformierakonna juhatuse liige Urmas Paet.

Kallas: vaatame oma poliitikad üle

Peaminister Kaja Kallas ütles ERR-ile, et eelmised valitsused osalesid 17+1 tippkohtumistel peaministri tasemel. Seekord esindas Eestit välisminister.

"Eesti eelistab suhetes Hiinaga kahepoolset koostööd ning tegutsemist formaadis EL 27+1, mis võimaldab suhete arendamist ELi ühtsuse baasil, lähtudes ELi ühistest väärtustest ja huvidest. See puudutab ka inimõiguste kaitset, sh Hiinas," lausus Kallas.

"Valitsus on äsja ametisse asunud ja vaatame oma poliitikaid üle. Valmimas on Aasia strateegia, kus võtame süsteemsema ja mõtestatuma lähenemise koostööle Aasia ja Aasia riikidega. See puudutab ka erinevaid formaate ja nendes osalemist. Vajame põhimõtteliste otsuste eel analüüsi ja selleks vajab ametisse astunud valitsus pisut aega ja koordineerimist samameelsete riikidega," kommenteeris Kallas.