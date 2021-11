Eesti ei osale 16+1 formaadi kultuurikohtumisel Hiinaga

"Eesti ei osale sellel kohtumisel, sest ministri ajakava ei võimalda seda," ütles kultuuriministeeriumi pressiesindaja Hannus Luure reedel ERR-ile.

Kultuuriminister sai kohtumist korraldavalt Serbia kultuuriministrilt kutse osaleda 25.-26. novembrini foorumil, mis kannab pealkirja "Tulevik, mida me juba elame". Sellel on kavas arutada digitehnoloogiate kasutamise üle kunsti ja kultuuri valdkonnas.

Foorum oleks riikide koostööformaadi 16+1 raames juba kolmas kultuuri valdkonna kohtumine.

"Varasemalt oleme osalenud nendel kohtumistel ametnike ja valdkonna tasemel. Foorumite eesmärk on olnud kultuurisuhete edendamine ja kontaktide vahendamine ning seda tulemust on need kohtumised ka andnud," ütles Luure.

Kuna kutse osalemiseks tuli ministrile, siis ei saada Eesti kohtumisele ka mõnda selle valdkonna ametnikku, selgitas ministeeriumi esindaja.

Formaat 16+1 on 2012. aastal Hiina algatatud diplomaatiline raamistik koostööks Euroopa endiste sotsialismileeri riikidega, kuhu kuuluvad Balti ja Visegradi maad, Bulgaaria, Rumeenia ja EL-i mittekuuluvad Balkani riigid. Hiljuti liitus selle formaadiga ka Kreeka, kuid Leedu lahkumise järel sellest tänavu 22. mail muutus 17+1 formaat taas 16+1 formaadiks. Koostööraamistiku peamiseks eesmärgiks peetakse Hiina huvi saada investeeringutega Ida-Euroopa taristuobjektidesse piirkonnas suurem mõju.

16+1 formaadis on nähtud Hiina katset lõhestada Euroopa Liitu. Algatuse kriitikud on leidnud, et Euroopa Liit peaks Hiinaga suhtlema ühtsena, n-ö 27+1 formaadis.

Eesti on vähendanud oma osalust raamistikus, saates näiteks tänavu peetud 17+1 tippkohtumisel peaministri asemel välisminister Eva-Maria Liimetsa, kuid otseselt ei ole formaadist lahkunud.