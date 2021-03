"Eesti eelistab samuti koostööd 27+1 raamistikus, see tähendab üheskoos kõigi Euroopa Liidu liikmesriikidega," ütles Eesti välisminister pressikonverentsil vastuseks küsimusele, kuidas ta suhtub Leedu soovi eemalduda Hiina ning 17 Ida-Euroopa riigi koostööformaadist 17+1.

Liimetsa sõnul pani Eesti oma rahvusvahelise suhtluse põhimõtted paika 30 aastat tagasi, kui taastas oma iseseisvuse. Mininster kinnitas, et Eesti jaoks oluline kaitsta inimõigusi. "Need on väärtused, mis on koostöö aluseks Euroopa Liidus ja NATO-s. Seetõttu me loomulikult näeme mõningaid väljakutseid koostöös Hiinaga," tõdes Liimets.

Siiski jätkab Eesti Hiina kui rahvusvaheliselt olulise tegija ning ÜRO Julgeolekunõukogu liikmega ka kahepoolset koostööd, kuid jätkab samas ka kõigi erinevate teemade arutamist, rõhutas Eesti välisminister.

Hiina ja 17 idapoolse Euroopa riigi koostööformaat on viimasel ajal sattunud rahvusvaheliselt suurem tähelepanu alla, kuna selles nähakse Pekingi katset Euroopa Liitu lõhestada. Veebruaris virtuaalselt peetud 17+1 tippkohtmisele saatsid Eesti ja Leedu oma riike esindama Hiina soovitust madalama taseme poliitiku.