Perling: minu sõna on nüüd täiesti vaba

"Nii ma otsustasin ja ma usun, et nüüd on minu sõna täiesti vaba. Vahel tuleb teha otsused, kus "minast" tuleb tõsta "meie" kõrgemale," ütles Perling ERR-ile.

Lavly Perling tunnistas, et kavatseb hakata aktiivsemalt poliitikas kaasa lööma. Novembri lõpus Isamaa sisese ühendusega Parempoolsed liitumisest avalikult teatanud Perling ei soovinud öelda, kas ta kavatseb kandideerida kohalikel valimistel või näiteks presidendi valimistel.

Perling ei andnud selget vastust selle kohta, kas ta kavatseb liituda Isamaa erakonnaga. "Küllap need otsused lähiajal sünnivad," lausus ta.

Võimalust, et Parempoolsed loovad kohalikeks valimisteks oma valimisliidu, nimetas Perling spekulatsioonideks. "Spekulatsioonideks ei ole minu meelest praegu suurt põhjust. Mina näen seal Parempoolsete seas neid inimesi, kes tahavad kõige paremal moel tugevdada ja laiendada Isamaa erakonda," ütles Perling.

Perlingul täitunuks septembris 25 aastat tööstaaži, millega tekkinuks tal eripensioni saamise võimalus. Nüüd jääb ta sellest võimalusest ilma. Perling nimetas sellest otsusest tulenevat finantsilist mõju suhteliseks. "Inimene peab oma otsused tegema selle järgi, mida ta tunneb ja tahab teha," lausus ta.

Perlingu sõnul prokuratuur talle ametist lahkumiseks survet ei avaldanud. "Mind ei ole keegi selle otsuse tegemisel mõjutanud. See on minu otsus ja just seda ajahetke pidasin ma selleks otsuseks õige olevat," ütles Perling.

Rääkides Isamaa erakonnast, ütles Perling, et erakond võiks muutuda märksa laiapõhjalisemaks. "Kas see muutus tuleb, milline ta tuleb, kelle poolt ja kuidas muudetuna tuleb - need on ka tuleviku küsimused," lausus Perling.

Justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond) vabastas alates neljapäevast prokuröriteenistusest riigiprokuratuuri juhtiva riigiprokuröri Lavly Perlingu, kes selleks avalduse esitas kolmapäeval.