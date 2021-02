Aastapäeva paraadi asemel teevad liitlased õhuparaadi

Tänavu jääb vabariigi aastapäeva paraad ära, kuid Saksa, Itaalia ning Ameerika õhujõud teevad ülelennu Eestist. Ameerika hävitajad ja tankurlennuk stardivad Suurbritanniast, itaallased Leedust ja sakslased Ämarist.

Saksa õhuturbeüksuse ülem kolonelleitnant Stefan Auer ütles, et ülelendu peab veel kooskõlastama. "Et me ei satuks õhus kokku seal, kus vaja pole. Me lepime kokku stardiaegades ja lennutrassis," lausus ta.

Saksa Eurofighterid näitasid "Aktuaalsele kaamerale" järelpõletiga õhkutõusu. Järelpõleti põhimõte on selles, et turbiinist tahapoole pihustatakse täiendavat kütust. Tõuge suureneb. Sellist kiirenduse suurendamist on tarvis näiteks lahinguolukorras tule alt väljumiseks. Piloodid peavad seda regulaarselt harjutama.

Aueri sõnul harjutatakse seda tavaliselt kolm korda nädalas. "Me kooskõlastame seda lennubaasi ülemaga, et õhkutõusmised poleks liiga valjud ümbruskonna elanike jaoks," ütles ta.