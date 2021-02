Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et kohtub reedel Eesti Posti nõukogu ja juhatusega, et arutada, milline oleks ettevõttele toimiv ärimudel.

"Kui räägime universaalsest postiteenusest, siis see on kasvavate kuludega äri kahaneval turul. Oluline on vaadata sellele ärimudelile otsa: mida saab teha efektiivsemalt, millise teenusestandardi seame ja kui palju see riigile maksma läheb," ütles Sutt Postimehele antud intervjuus.

"Minu jaoks on Eesti Post osa viimasest miilist. Niikaua kui on inimesi, kes soovivad ajalehte või kirju postkasti saada, peab olemas olema toimiv teenus," lausus Sutt.