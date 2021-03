Aasta algusest tõstis Eesti Post perioodika kojukande hinda 8,87 protsendi võrra. Käimas on läbirääkimised meediaväljaannetega, et välja selgitada, mis suunas teenusega edasi liikuda. Ühtegi konkreetset lahendust aga veel ei paista.

Postimees Grupi maakonnalehtede väljaandja Margus Mets ütles ERR-ile, et viimased kaheksa kuud, mil Eesti Postiga läbirääkimisi peetud on, on toimunud paigaltammumine.

"Kõige suurem probleem on Eesti Posti ja riigi suutmatus hetkel otsuseid vastu võtta ja see on väldanud mitmeid kuid," rõhutas Mets.

Mets selgitas, et selle aja jooksul on vahetunud kolm ministrit, Eesti Posti juhatus koos selle esimehega ning nüüd on töölt lahti lastud ka Eesti Posti nõukogu esimees.

"Ma saan ka aru, et juhid ja koosseisud vahetavad, siis nad ei teagi, kellele lojaalne olla. See suhtumine on kestnud kümmekond aastat. Kuid nii absurdset olukorda, nagu meil täna on, ma ei ole näinud," sõnas Mets.

Väljapakutud lahendused on tagasilükatud

Mets ütles, et Eesti Post tegutseb peamiselt kolmes valdkonnas: kirjakanne, perioodika kojukanne ja pakivedu, millest ainult viimane on kasumlik. Kuna perioodikaväjaannete kojutoimetamine toob aastas aga 2,5 miljonit eurot kahjumit, on Eesti Post tõstnud kojukande hinda.

"Meie arusaamine on see, et tegelikult viie aasta jooksul oleks kokkulepe, et me külmutaksime kojukande hinnad tänasel tasemel. Ja oleme omalt poolt nõus mitmeid järelandmisi tegema," sõnas Mets.

Mets selgitas, et ühe lahendusena pakkus Eesti Post välja ühel nädalapäeval lehest loobumise, välja toodi idee laupäevasest lehest loobuda. Postimees aga sellega nõus ei olnud ning käis omalt poolt Metsa sõnul lauale mõtte esmaspäevasest lehest loobuda.

"Nüüd ütlevad nad, et tuleb teha seadusemuudatus, mis võib võtta kaks kuni kolm aastat aega, enne kui riigikogu selle heaks kiidab. Aga see oli nende enda ettepanek meile ja siis nad ütlevad, et see ei ole ikka nii lihtne," sõnas Mets.

Lisaks tõi Mets välja teisegi pakkumise, kui Eesti Post oli öelnud, et trükikojast võiks tulla välja juba väljaannetega pakendatud pakid, et postiljonid ei peaks ise lehti ümber tõstma.

"Alguses oli see keeruline ülesanne /---/, aga nüüd oleme leidnud tehnilise lahenduse. Aga Eesti Post ütleb, et nad ikkagi ei ole võimelised kõiki andmeid edastama," sõnas Mets.

Mets ütles, et mingisugust kokkulepet sõlmitud ei ole ning toimub pidev asjade edasilükkamine.

"Tegelikult ju kunagi ei saa olla nii, et kogu äri on alati kasumlik. /---/ need kolm erinevat ärisuunda on omavahel väga tihedalt seotud. Nende lahutamine ei ole mõistlik ühegi osapoole jaoks. Kui Eesti Postil ei oleks kojukande infrastruktuuri, siis ei saaks arendada ka edukat postipaki äri," lisas ta.

Eesti Posti hinnangul on veel vara kommentaare anda

Eesti Posti juhatuse liige Charlie Viikberg ütles ERR-ile, et käesoleva aasta hinnastamise mudelit plaanis muuta ei ole.

"Praeguste tingimuste juures (kandesse antava mahu langus, kandepäevade arv, dotatsiooni suurus jms) hinna viieks aastaks külmutamine kahjuks võimalik ei ole, kuid jätkame ühiselt lahenduste otsimist. Praegu arutelud alles käivad, nii et ühiste kommentaaride jagamiseks on veel vara," lisas ta.