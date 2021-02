Navalnõi liitlane kutsus inimesi üles pühapäeval protestima

Üleskutse kohaselt võiksid inimesed õhtul kell 20 seista oma kodu juures ja lehvitada mobiiltelefoni taskulampi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valgustatud telefoniga lehvitamine ei peaks märulipolitseid segama, hindas Volkov.

Uus protestiavaldus toimub hüüdlause all "Armastus on tugevam kui hirm". Üleskutse mõte on Volkovi sõnul see, et inimesed julgeksid tulla tänavatele ning sellise protestiviisi pärast ei hakkaks politsei neid vahistama.

"300 000 inimest tuli tänavatele ja 30 miljonit inimest vaatas seda internetis. Ühelt poolt on see ülimalt positiivne tulemus, sest kümned miljonid inimesed ei suhtu protestidesse ükskõikselt. Teisalt näitab see, et hirmutamine on siiani võitnud. 100 inimesest, kes oleks tahtnud tänavale minna, 99 ei läinud, sest neil on kas lapsed, kohustus minna tööle, mõni kartus, mõnda ähvardati ülikoolist väljaviskamisega ning mõni ei saa lubada enda vahistamist või trahvi. See on normaalne, me ei tohiks neid mõnitada," rääkis Volkov.