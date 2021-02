Saksamaa, Poola ja Rootsi saadavad igaüks välja Vene diplomaadi

Euroopa Liidu liikmesriigid Saksamaa, Rootsi ja Poola teatasid esmaspäeval, et saadavad peegelmeetmena igaüks välja ühe Vene diplomaadi.

Moskva saatis läinud nädalal EL-i välispoliitikajuhi Josep Borrelli visiidi ajal välja nende riikide diplomaadid väidetavalt Aleksei Navalnõi toetusmeeleavaldustel osalemise eest.

"Täna kuulutas föderaalne välisamet Vene suursaatkonna personaliliikme soovimatuks isikuks," teatas Saksa välisministeerium.

Moskva otsus saata välja kolm diplomaati, teiste seas Saksamaa oma ei olnud ühelgi viisil õigustatud, märkis Berliin. Rootsi ja Poola valitsused tegid sarnase avalduse.

Rootsi välisminister Ann Linde ütles Stockholmis, et teavitas Vene suursaadikud, et ühel isikul saatkonnast on palutud Rootsist lahkuda.

"See on selge reaktsioon vastuvõetamatule otsusele saata välja Rootsi diplomaat, kes üksnes täitis oma kohuseid," kirjutas ta Twitteris.

Poola välisministeerium taunis samal viisil Peterburis töötanud Poola diplomaadi alusetut väljasaatamist. Varssavi kuulutas omalt poolt persona non grataks Vene konsulaarametniku Poznanis.

Moskva ja EL-i suhted on viimastel nädalatel halvenenud seoses Navalnõi vahistamise ja vangistamisega, mis on kaasa toonud opositsiooni üleriigilised protestid.

Navalnõi peeti kinni 17. jaanuaril, kui ta naasis Saksamaalt, kus ta taastus närvimürgirünnakust, mille Lääne hinnangul tellis Kreml.

Borrell kohtub 22. veebruaril EL-i 27 liikmesmaa välisministritega, et arutada uusi sanktsioone Moskva vastu.