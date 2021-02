Borrell teeb liikmesriikidele ettepaneku määrata Venemaale sanktsioonid

"Järgmine samm on liikmesriikide otsustada, aga jah, see võib sisaldada sanktsioone ja ma teen konkreetsed ettepanekud," ütles Borrell Euroopa Parlamendis.

Mitu Ida-Euroopa riiki on nõudnud Venemaa karistamist opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi vangimõistmise ja proteside mahasurumise eest.

EL-i välisministrid arutavad sanktsioonide küsimust järgmisel kohtumisel 22. veebruaril.

Borrell esines europarlamendis pärast möödunud nädala visiiti Moskvasse, kus talle paljude parlamendiliikmete arvamust mööda koht kätte näidati. Muu hulgas saatis Kreml samal ajal Venemaalt välja kolm Euroopa diplomaati.

Endine Hispaania miniter jäi mitme Euroopa pealinna vastuseisust hoolimata kindlaks otsusele reis teoks teha, et esitada Kremlile vastuväited Navalnõiga seotud küsimustes, kuid pakkuda koostööd muudes valdkondades.

"Mul ei olnud enne visiiti illusioone, aga pärast seda olen ma veel rohkem mures," ütles Borrell europarlamendis.

"Üks asi, mis selgeks sai, on see, et Venemaal ei ole kavas osaleda konstruktiivses diskussioonis, kui me võtame jutuks inimõigused ja poliitilise vabaduse."

Borrell oli pärast 2017. aastat esimene kõrge EL-i esindaja, kes Moskvat külastas, kuid see ei takistanud Vene välisministrit Sergei Lavrovi pressikonverentsil EL-i otsesõnu kritiseerimast.

Mitukümmend europarlamendi liiget on allkirjastanud kirja, milles nõutakse Borrelli tagasiastumist alandava visiidi tõttu.

EL-i suhted Moskvaga on olnud halvad juba alates 2014. aastast, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja hakkas Ukrainas sõda lõkkele puhuma.

Viimati karistas EL Venemaad kõrgete ametiisikute varade külmutamise ja viisakeeluga oktoobris Navalnõi mürgitamise eest.

Vene kohus mõistis Navalnõi eelmisel nädalal ligi kolmeks aastaks vangi.

Venemaa ähvardab Navalnõi liitlasi riigireetmissüüdistusega

Venemaa välisministeeriumi hinnangul võisid Aleksei Navalnõi liitlased toime panna riigireetmise, kui arutasid välisriikidega järgmisi võimalikke samme Venemaa suunal.

Navalnõi toetajad pidasid esmaspäeval videokõne Poola, USA, Kanada, Suurbritannia ja Ukraina esindajatega.

Arutelus tõstatasid Navalnõi liitlased ka sanktsioonide kehtestamise president Vladimir Putini toetajate vastu.