Kiiruskaamera eest hoiatav märk tekitab vaidlusi

Riigikogu liige, reformierakondlane Toomas Kivimägi kuulus majanduskomisjoni, mille juhtimisel võeti vastu seadus, millega lubati kasutada mobiilseid kiiruskaameraid. Kivimägi ütles ERR-ile, et seaduse poolt hääletamisel oli saanud ta kinnituse, et kaamera märgistamine on kohustuslik.

"Kui ma oleks teadnud seda, et seda ei tule sinna paigaldada, siis sellisel juhul on arusaaadav eesmärk raha koguda ja sellisel juhul ma ei oleks selle eelnõu poolt hääletanud," ütles Kivimägi, avaldades ühtlasi arvamust, et see on praegu kõige olulisem argument.

"Ma arvan, et mina ei ole ainus, kes sarnaselt mõtles, kas eelnõu poolt hääletada või mitte. Ilmselgelt on siin parlamenti hanitatud, viisakalt öeldes," leidis Kivimägi.

Seaduse kolmandal lugemisel viitas ka justiitsministeerium murele, et kui kaamera ees ei ole märki, võib kiirusületajal tekkida õigus trahvi vaidlustada. Liiklusvaidlustele keskendunud advokaat Indrek Sirk ütles, et vastu võetud ja praegu kehtiv seadus selleks ikka alust ei anna.

"Liiklusjärelvalves meie riigis ei ole kehtestatud nõuet, et riik peaks hoiatama liiklejat ette. Ükskõik, kas see liiklusjärelevalve käib siis läbi mehitatud politsei, et on kusagil politseipatrull või politseinik, on see automaate kiiruskaamera, mis seisab postis, või on ta mobiilne kiiruskaamera. Sellest liiklejat ette hoiatama ei pea."

Siiski on eriarvamusel olevaid juriste ja üks juhtum on praegu ka kohtus, kus just nii trahvi üritatakse vaidlustada. Siseministeeriumi korrakaitsepoliitika osakonna juhataja Henri Timberg ei näe vajadust märke kohustuslikuks muuta. Timberg ütles, et kuigi valdavalt on kaamerad ikka tähistatud, kaotaks kohustusliku korraga politsei paindlikkust.

"Märke paigaldatakse peamiselt ikka eesmärgil, et see kaamera koos märgiga on kordades mõjusam kui ilma. Seda on ka erinevad uuringud tõestanud. Politsei neid märke hetkel ikka kasutab ja siis valib vastava vahemaa, kus on kõige mõistlikum seda panna. Kas neid märke peab kasutama? Ei, seaduses hetkel ühtegi sätet ei ole, mis kohustaks seda märki kasutama," ütles Timberg.

Riigikogu liige, keskerakondlane Igor Kravtšenko on teemaga pöördunud õiguskantsleri poole. Ka Toomas Kivimägi tahab olukorra lahendada ning kavatseb pöörduda majandus- ja kommunikatsiooniministri poole.

"Mina teen ametliku viisaka kirja ja palun tema seisukohta, kuna see on praegu kõige lihtsam lahendus selle ebakõla lahendamiseks. Minu arusaamist mööda ei eelda see seaduse muudatust. Parlamenti ei ole vaja tulla selleks, et see osutusmärgi kohustuslikkus sätestada. Minu hinnangul on see ministri pädevus. Kui ministri pädevusest ei piisa, siis on see vabariigi valitsuse pädevus. Igal juhul ei pea seda parlament tegema," leidis Kivimägi.