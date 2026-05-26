Politsei asendaks kiiruskaamera hoiatusmärgi kõrgema trahvikünnisega

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) ei nõustu riigikogu liikmete algatatud eelnõuga kohustada politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette hoiatav märk ning tegi selle asemel ettepaneku tõsta hoopis kaameraga mõõdetava kiiruse trahvivaba piiri.

PPA arvamuses seisis, et nad sooviksid tõsta kiiruskaamera sekkumiskünnist ehk seda piiri, millest alates teeb kaamera sõidukist pildi ja juhile saadetakse trahv, kirjutab Delfi. Praegu on see piir 3 km/h.

PPA liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss kirjutas vastuseks riigikogulaste eelnõule, et künnise võiks tõsta 6 km-ni/h. "Seeläbi antakse juhtidele rohkem usaldust ja vähendatakse sõidukiiruse ületamise väikeseid eksimusi," põhjendas ta.

Mobiilsete kiiruskaamerate ette märgi paigaldamise teemal leidis PPA, et seda kohustust ei tohiks olla. Kirss märkis, et tuleks jätkata mobiilse kiiruskaamera kasutamisele viitavate märkide kasutamist asulasse sissesõidul või maanteedel ning neid märke võiks tema sõnul rohkem olla.

Eelnõu menetlust juhib majanduskomisjonis riigikogu liige Tõnis Mölder, kes märkis, et trahvivaba piiri võiks komisjonis arutada, kuigi see polnud eelnõu algne eesmärk.

Eelnõu muudatusettepanekute tähtaeg oli eelmise nädala kolmapäeval, kuid ühtki ettepanekut komisjonile ei laekunud.

Riigikogu kolm koalitsioonisaadikut – reformierakondlased Madis Timpson ja Valdo Randpere ning Eesti 200 liige Marek Reinaas võitlevad selle nimel, et autojuhte teavitataks hoiatusmärkidega mobiilsete kiiruskaamerate saabumisest.

Riigikogu liikmed Madis Timpson, Valdo Randpere (mõlemad Reformierakond) ja Marek Reinaas (Eesti 200) andsid talvel menetlusse eelnõu, mis kohustab mobiilsete liikluskaamerate ette panema ka hoiatusmärgi. Kui korrektset hoiatusmärki pole, muutuks kiirusemõõtmise tulemus kehtetuks.