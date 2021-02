Austria uued koroonareeglid blokeerivad veokiliiklust Itaaliast

Viini kehtestatud uued reeglid Austria-Itaalia piiril, mis järgnesid Saksamaa sammudele oma lõunapiiride sulgemisele on tekitanud hiiglaslikud liiklusummikud Brenneri kuru läbiva tee Itaalia poolel.

Alates pühapäevast nõuab Austria läbi Tirooli sõitvatelt veokijuhtidelt eelnevat registreerimist ja tõendit negatiivsest viirusetestist, mis on tehtud maksimaalselt 48 tundi varem.

See samm järgnes Saksamaa otsusele sulgeda oma piir Tirooliga seoses koroonaviiruse Lõuna-Aafrika tüve murettekitava levikuga.

Tirool asub Itaalia ja Saksamaa vahel ning sealseid teid kasutatakse aktiivselt transiidiks.

Tirooli regionaalvalitsus ütles avalduses, et Saksa piiri sulgemine ähvardab muuta Tirooli "Euroopa autoparklaks" ning seetõttu tuli rakendada meetmeid Brenneri kurus, et seda takistada.

Uute reeglite tõttu on ummistunud põhjapoole suunduv liiklus Itaalia poolel Brenneri kurus, mida iga päev kasutavad tuhanded veokid teel Austriasse ja Saksamaale.

Esmaspäeva hommikul oli Brenneri kuru Itaalia poolel moodustunud umbes 40 kilomeetri pikkune ummik, edastas Itaalia meedia.

Maanteed haldav firma ütles, et põhjasuunaline liiklus on aeglustunud 40-50 veokini tunnis võrreldes 300-400 veokiga tunnis, mis saabuvad Austriast.

Veokeid peatatakse Veronas, mis asub rohkem kui 200 kilomeetrit Austria piirist lõunas, et kontrollida, kas juhtidel on vajalikud dokumendid. See säästab neid sattumast ummikutesse piiri lähedal.

Itaalia võimud on püstitanud ka teeäärsed koroonaviiruse testimise telgid, et aidata autojuhte.