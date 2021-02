Kolmapäeval said esimese doosi koroonavaktsiini Kihnu saare 36 eakat elanikku.

Kihnu perearst Katrin Sihver tahtis oma patsiente vaktsineerima hakata juba eelmisel nädalal, aga siis ei jõudnud vaktsiin veel saarele. Kolmapäeval aga käisid eakad kuueste gruppidena arsti juures ning 36 inimest sai esimese süsti kätte.

"Vaktsiin on Pfizer/BioNTechi vaktsiin. Tuleb tema külmas, viaalis on kuus doosi ja siis oma esimesed 36 doosi, kuus väikest viaali külmakotiga toimetasin siia, sest ükski kuller saare peale kohale ei too," kirjeldas Sihver.

"Sama rühma vaktsineerimine tuleb 10. märts, aga siia vahele mahub kohe pärast pühi kooliõpetajate vaktsineermine, aga kuna selleks saadetakse AstraZeneca vaktsiin, siis alla 70-aastaste inimeste vaktsineerimine. See tuleb natuke veel tegusam päev kui täna," lisas perearst.

Paljud eakad kihnlased elavad üksikus talus, väljas ei käi ja kellegagi kokku ei puutu. Nii on mõistetav, et paljud keeldusid vaktsineerimisest, sest tõenäosus nakatuda on üliväike.

Need 36, kes kohale tulid, olid rõõmsad ja rahulikud. Nad arvasid, et ega see tõbi kuhugi kao, kui ei vaktsineerita.

"Ei olnud midagi hirmu. Ma süsti enne küll saanud. Aga noh, ju ta üks uus asi on. Aga eriti hirmu ei olnud ja valus ka ei olnud. Aga selle mõttega tahaks tulla, et sellest viirusest saab sellega paremini jagu, kui kõik lasevad ennast vaktsineerida," rääkis Lehti Vahkel.

"See oli ka nii, et ei tundnudki õieti kui torgiti, nõel sisse pisteti. Ju näeb, mis edasi saab," ütles Jaan Vahkel.

Vilma Vesik ütles, et tema esialgu ikkagi kahtles, kas lasta end vaktsineerida.

Kihnu kuulsaim elanik Kihnu Virve ehk rahvalaulik Virve Köster kolmapäeval vaktsineerimas polnud, kuna viibis mujal.