Soome terviseamet soovitab Helsingi baarid kolmeks nädalaks sulgeda

Neljapäeval andis THL välja üksikasjaliku soovituse baaride sulgemise osas, teatas YLE.

"Ööklubid, baarid ja pubid Espoos, Helsingis, Vantaas ja Kauniaises on soovitatav võimalikult kiiresti sulgeda ja need võiksid jääda kinni kuni 14. märtsini," teatas THL.

THL-i andmetel on viimase nelja nädalaga koroonaviiruse esinemissagedus Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkondades peaaegu kahekordistunud. Teistes riigi haiglapiirkondades on haigestumus peamiselt vähenenud.

THL põhjendab soovitust sellega, et 19-34-aastaste noorte seas on koroonaviiruse infektsioonid nüüd sagenenud. Mitmed nakkuskolded on alguse saanud eraüritustest ja baaridest.

THL-i peaarsti Taneli Puumalaineni sõnul on praegune olukord Helsingi regioonis väga murettekitav.

"Siin on üsna järsk koroonaviiruse esinemissagedus Helsingi linnastu ja ülejäänud Soome linnade vahel. Nüüd tuleb selle vähendamiseks pingutada," ütles Puumalainen.