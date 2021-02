THL-i negatiivse koroonatesti soovitus kehtib kõigile üle 12-aasta vanuste Soome saabuvate reisijate kohta. Noorematelt reisijatelt seda ei nõuta.

Reisijad peavad negatiivset koroonatesti tõendava sertifikaadi esitama operaatorile enne reisi algust.

"Soovituse eesmärk on vältida Suurbritannias, Brasiilias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis avastatud koroonaviiruse uute mutatsioonide levikut Soome. Seetõttu on hädavajalik, et turismiga seotud nakkusoht oleks võimalikult tõhusalt ära hoitud," ütles THL-i direktor Mika Salminen.

"Negatiivse koroonatesti sertifikaat on sõidukisse mineku eeltingimus. See ei muuda Soome sisenemisega seotud piiranguid," näiteks 14-päevast vabatahtlikku karantiini, lisas Salminen.

Negatiivse koroonatesti sertifikaati on soovituslik nõuda hiljemalt 23 veebruarist. Varasemalt on THL sarnase soovituse juba andnud lennuettevõtjatele.