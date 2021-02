Eestis asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte Pipedrive jaoks oli eelmine aasta lausa megahea, ütles ettevõtte kaasasutaja Rangar Sass. Müüs ju Pipedrive aasta lõpus enamusosaluse USA investeerimisettevõttele Vista Equity Partners, see tehing ehk exit tegi ettevõttest ükssarviku.

Pipedrive kaasasutaja Ragnar Sassi sõnul ollakse juba otsimas, kuhu saadud raha investeerida.

"Kui Pipedrive`i exit jäi detsembrisse, siis juba jaanuaris me tegime Pipedrive inimestega esimese investeeringu. See kapital otsib täna aktiivselt väljundit ja sellest väga suur osa otsib väljundit Eestis. Hoolimata sellest, et märts-aprill oli väga ehmatav aeg, kus paljud firmad alustasid kulude kokkutõmbamisega, siis, kui aasta lõppu vaadata, kõik need töötajad, kes kaotasid töökoha, palgati tagasi. Täna see sektor kasvab jätkuvalt 30 kuni 40 protsenti aastas," rääkis Sass.

Kõik majandusnäitajad kinnitavad, et sektorist on kujunemas tõsiseltvõetav majandusharu.

Startup Estonia juht Eve Peeterson ütles, et sektori üldkäive kasvas ligi 40 protsenti ning ulatus 800 miljoni euroni. Tööjõumakse maksti ligi veerandi jagu rohkem, 100 miljonit eurot. "Kui me vaatame investeeringute mahtu, siis ka selles osas oli väga edukas aasta. Idusektori ettevõtted kaasasid ligikaudu pool miljardit eurot. Idusektor on endiselt Eesti kõige kiiremini kasvav majandussektor, ja olenemata väga väljakutserohkest aastast oli 2020 sektorile väga edukas," rääkis Peeterson.

Ka rahandusministeeriumi andmetel sai kogu infotehnoloogia sektor koos mitme teise majandusharuga eelmisel aastal edukalt hakkama.

Rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben nentis, et koroonakriisi spetsiifika on selline, et suureneb nõudlus info- ja sideteenuste ja kaupade järele.

"Õige mitmeid aastaid on arvutitarkvarateenuste ja eelkõige ekspordi müük Eesti majandust väga jõuliselt toetanud. Plusspoole peal on veel avalik haldus, tervishoid muidugi, haridus, kus ongi tööd rohkem. Palgatulu ja hõive on vähenenud seal, kus tööd on vähemaks jäänud," märkis Aben.