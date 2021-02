100 000 elaniku kohta on haigestumusnäitaja Nice'is 751, Prantsusmaal üldiselt aga 190.

Keskmiselt 500 uut nakatumist päevas on pannud proovile kohaliku haiglavõrgu võimekuse.

"Cote d'Azur'i piirkond on Lõuna-Prantsusmaa üks olulisemaid ristumispaiku – esiteks on see üks olulisemaid turismisihtkohti, teiseks läheb siit läbi palju migrante ja kolmandaks on tegemist piiritsooniga – siin on piir Itaaliaga. Need kolm faktorit loovad sellest kandist viiruse leviku mõttes strateegilise koha," ütles prantsuse ringhäälingule Michel Carles, Nice'i haigla nakkushaiguste peaarst.

Nice on Prantsusmaa suuruselt viies linn. Uued karantiinireeglid tähendaksid Prantsuse valitsuse jaoks täiesti uut lehekülge viirusvastases võitluses – seni ei ole valitsuse tasandil regioonidele eri tingimusi kehtestatud.

President Emmanuel Macron suhtus ajakirjanduse teatel võimalikku kahenädalasse koroonakarantiini leigelt, kuna ühele piirkonnale karantiini kehtestamise avaks juhtumipõhisel lähenemisel justkui Pandora laeka ja tekiks küsimus, kas ei peaks ka teistes regioonides vastavalt nakatumiste arvule hakkama karantiinikohustust peale panema.

Prantsusmaa ajakirjandus on tõstatanud ka küsimuse, miks pole riik veel välja töötanud oma koroonavaktsiini.

Le Monde'i analüüsi kohaselt on probleem koostöö puudumises avaliku sektori ja eraettevõtjate vahel – uuringute rahastamine ei ole piisav, suurem osa ravimite väljatöötamisest toimub aga ülikoolide juures. Pärast väljatöötamist on vaja vaktsiini või ravimit turustada ehk inimesteni viimiseks on vaja erasektori raha.

Kõrgahariduse, teadusuuringute ja innovatsiooniminister Frederique Vidal ütles hiljuti, et Prantsusmaa on võrreldes Ameerika Ühendriikide, Saksamaa või Šveitsiga valdkonnas vähemalt kümme aastat taga.

Möödunud aasta lõpus vastuvõetud seadusest tulenevalt plaanib valitsus 2030. aastaks investeerida valdkonda juurde 25 miljardit eurot.