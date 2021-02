Ametnikud said massiliselt vihaseid kaebusi šokeerivalt suurte elektriarvete kohta, mille põhjustas ootamatult külm ilm.

Nädala alguses USA lõuna- ja keskosas liikunud talvetorm nõudis enam kui 70 inimelu, jättis miljonid inimesed ajutiselt vooluta ja külmutas veetorud.

"Kõik see, mis sel nädalal juhtus, oli etteaimatav ja välditav," ütles Houstoni linnapea Sylvester Turner telekanali CBS saates "Face the Nation". Linnapea sõnul oli juba ammu selge, et Texase iseseisev elektrivõrk on äärmuslike ilmaolude suhtes haavatav.

Turneri sõnul on Texases ka suur nappus torulukkseppadest ja torutöödeks vajalikest tööriistadest.

Teenuste taastamisel on osariigis siiski tehtud edusamme. Nii Houston kui ka lähedal asuv Galvestoni linn tühistasid pühapäeval korralduse, mille kohaselt peaksid elanikud joogivett keetma. Houston on USA suuruselt neljas linn.

Eesti aja järgi esmaspäeva õhtul oli Texases endiselt elektrita üle 20 000 majapidamise.

Osa Texase elanikele esitatud elektriarvetest on olnud tuhandetes eurodes. New York Timesi andmetel oli ühe Texase kliendi elektriarve summa koguni 16 752 USA dollarit.

Suured arved on meedia hinnangul põhjustanud säästmise eesmärgil sõlmitud lepingud, kus elektrihind on vahelduv. Nendega säästab küll sooja ilmaga, kuid külmaga kasvavad kulud hüppeliselt.

Texase kuberner Greg Abbot kohtus laupäeval nii vabariiklaste kui ka demokraatide esindajatega, et arutada kõnealust probleemi.

"Meie kohus on kaitsta teksaslasi nende elektriarvete hüppelise kasvu eest," ütles kuberner.

Houstoni linnapea Turneri sõnul peaks hiigelarvete eest vastutama riik ja mitte üksikud tarbijad, kes seda katastroofi ei põhjustanud.

Väljaande Texas Tribune informatsiooni kohaselt allkirjastas osariigi avalike teenuste komisjon pühapäeval elektri- ja vee-ettevõtetele kaks eraldi ajutist korraldust. Üks neist nõuab, et ettevõtted lõpetaksid elektri väljalülitamise või joogivee kinnikeeramise klientidele, kes pole olnud suutelised hiigelarveid tasuma.