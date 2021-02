USA ajalehe The Wall Street Journali hinnangul on lääneriigid Hiinast ja tema juhist Xi Jinpingist pidevalt valesti aru saanud.

Enne Xi Jinpingi Hiina presidendiks saamist hindas enamus USA ametnikke, et ta pooldab läänega suuremat integreerumist. The Wall Street Journal uuris, kuidas Xi juhtimine kujundab Hiinat ja miks Peking on aina rohkem konkureerimas läänega.

Leht leiab et, Xi Jinpingi maailmavaade on šovinistlik, ta tahab taastada Hiina juhtiva positsiooni maailmas. See on viinud Hiina suurema relvastumiseni ja uiguuride tagakiusamiseni. Samuti on Xi Jinping pikendanud enda võimulejäämist.

Xi juhtimine on säilitanud suurema osa Hiina riigikapitalistlikust mudelist. Samal ajal on taastatud maoistlikud massilise mobilisatsiooni meetodid. Selle käigus on Hiinas kehtestatud digitaalsed jälgimismeetodid ja vähendatud Hongkongi autonoomiat.

"Tema eesmärk on panna kogu maailma nägema, et Hiina on suurriik. Südames on Xi Jinping rahvuslane," ütles teadlane Xiao Gongqing. Siiski lisas Gongqing, et Xi Jinpingil puudub kompromissivaim.

Xi Jinpingi visioonis on kesksel kohal riigi roll majanduse suunamisel. Muu hulgas peatas president isiklikult finantstehnoloogiafirma Ant Groupi börsile mineku.

Majanduse suurem kontrollimine annab Pekingile ka rohkem võimalusi Hiina maapiirkondades vaesust vähendada. Tegemist on Xi Jinpingile kriitilise tähtsusega projektiga, millest sõltub tema võimulpüsimine.

Hiina töötab samuti üha rohkem rahvusvaheliste gruppide mõjutamisega, et suurendada Pekingi globaalset haaret. Hiina on teinud lobitööd, et Pekingi soositud kandidaadid valitaks ÜRO-s võtmerollidesse.

Xi Jinping on pärast Deng Xiaopingi kõige rohkem riiki mõjutanud poliitik. Pekingi ametnikud leiavad, et Xi Jinpingi autokraatlik juhtimisviis on edukam kui läänerriikide stiilis demokraatia.