"Eile kella kuuest täna kella kuueni on häirekeskusele laekunud 275 teadet juhtunud liiklusõnnetustest, millest kolmes sai kergemaid kehavigastusi viis inimest. Kõige rohkem teateid liiklusõnnetustest laekus politseile Tallinnast – pealinnas registreeriti koguni 177 liiklusõnnetust," ütles politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Tago Trei kolmapäeval ERR-ile.

Valdav enamus liiklusõnnetusi oli seotud äärmiselt raskete teeoludega, kuid õnneks tõsisemaid liiklusõnnetusi oli suhteliselt vähe. Enamus neist olid lahendatud kohapeal ilma politsei sekkumiseta, lisas Trei.

Kahekümnel korral pidid sekkuma politsei avariigrupid, et sündmuskohal liiklust reguleerida ning tagada nendel teelõikudel liiklusturvalisus.

"Politsei fookus oli teisipäeval suunatud ennekõike liikluse rahustamisele – olime nähtaval politseivärvides sõidukitega, vajadusel kasutasime vilkureid, et juhtida tähelepanu ohtlikele teelõikudele, ning kontrollisime sõidukite tehnilist seisu, et tehniliselt mittesobivad sõidukid liiklusest eemaldada," selgitas Trei. "Ühtlasi informeerisime transpordiametit kohtadest, kus liiklusolud olid eriti halvad ning vajasid kiiremas korras hooldust," lisas PPA esindaja.

Inimvigastustega õnnetused

Teisipäeval kella 11.10 ajal juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Peterburi teel Tartu mnt 84D juures, kus esialgsetel andmetel juhtis 55-aastane mees sõiduautot Kia Sorento ja kaotas libedal teel sõiduki üle kontrolli ning põrkas vastu sõiduautot Subaru Forester, mida juhtis 45-aastane naine. Peale kokkupõrget Subaruga sõitis Kia üle äärekiviga eraldussaare vastassuunda, kus põrkas kokku sõidukitega Volkswagen Sharan ja Hyundai Getz. Sündmuskohalt toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse (PERH) sõiduautos Kia kaasreisijana viibinud 49-aastane naine.

Kella 11.19 ajal juhtus liiklusõnnetus Paldiskis Rae tänaval Peetri tn 10a juures, kus esialgsetel andmetel juhtis 22-aastane naine sõiduautot Toyota Yaris ja kaldus vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku otse vastu liikunud sõiduautoga Seat Altea, mida juhtis 31-aastane naine. Seati juht toimetati PERH-i. Seatis kaasreisijana viibinud neljaaastane poiss toimetati Tallinna Lastehaiglasse. Toyota juht toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kella 12.01 ajal juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Liivalaia tn 14 juures, kus esialgsetel andmetel sõitis 28-aastane mees jalgrattaga ja kukkus libeda tee tõttu. Jalgrattur toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Transpordiamet: kõrvalteedel on endiselt keerulised olud

Transpordiameti esindaja teatas kolmapäeva hommikul, et kõrvalteedel ja eriti kruusateedel on jätkuvalt väga keerulised teeolud.

"Riigiteede hooldajad on väljas täies koosseisus, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje võtab aega ning kõrval- ja kruusateedel on keerulised olud kindlasti veel kogu tänase päeva," teatas ameti pressiesindaja.

Transpordiamet palub liiklejatel olla äärmiselt ettevaatlik ja võimalusel lükata kõik sõidud edasi.

Raskeveokitel soovitatakse jälgida teeolusid ning kõrvalteedel liiklemist veel vältida.

Transpordiamet palub juhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikivahet ning valida teeoludele vastav sõidustiil.