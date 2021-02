Korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungist kutsuti osa võtma haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Krista Nelson ja riigikogu liige Mailis Reps, kes teatas oma mitteosalemisest.

Reps ütles komisjonile, et ei osale istungil, kuna seoses käimasoleva uurimisega ei ole tal võimalik kommentaare anda ja küsimustele vastata.

Komisjoni esimees Eduard Odinets (SDE) ütles, et ülevaate saamine avalikkuses kerkivatest korruptsiooni juhtumitest on komisjonile tähtis. "Soovime aru saada, kuidas olemasolevate mehhanismide valguses oli haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas võimalik vastavalt kahtlustusele avalikke vahendeid isiklikuks otstarbeks kasutada," selgitas Odinets.

Tema sõnul ei ole kindlasti tegemist konkreetse juhtumi paralleelse uurimisega, vaid keskendutakse süsteemile tervikuna. Sellest lähtuvalt on istungile kutsutud ka ministeeriumide ülesesse korruptsiooniennetamise võrgustikku kuuluv kultuuriministeeriumi esindaja.

Odinets märkis, et komisjoni ülesanne on teha seadusandlikul tasandil kõik vajalik, et kahtlustuses esitatud juhtumid ei korduks. "Komisjon teostab parlamentaarset järelevalvet, me soovime saada ülevaate ministeeriumides kehtestatud reeglitest ja saada aru, mis on ette võetud selleks, et ametiisik ei saaks avalikke vahendeid isiklikuks tarbeks kasutada," rääkis Odinets.

"Komisjoni ülesanne on jälgida, et kõik oleks õiglane ja läbipaistev. Peame jälgime, miks need asjad on juhtunud ja kas peaks muutma seadust, et need asjad enam ei juhtuks," lausus ta.

Odinets rääkis pärast komisjoni istungile ERR-ile, et jäi kohtumisega rahule. "Tundub, et eeskirjad on, korrad on, süsteemid toimuvad. Saime ka haridusministeeriumist ka dokumentide paketi ja saime ka teada, et teatud muudatused on ka juba sisse viidud," sõnas Odinets.

Istungil osalenud haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles ERR-ile, et, täpsustati auto kasutamise ja ministeeriumi vallasvara kasutamise korda ning korruptsiooniennetuse eest määrati vastutama siseauditi osakonna juhataja Eve Sild.

Keskerakonna aseesimees ja endine haridusminister Mailis Reps käis möödunud nädala reedel keskkriminaalpolitseis ütlusi andmas ja sai ametliku kahtlustuse omastamises. Pärast seda ei ole Reps avalikkusele selgutusi andnud ning on ajakirjanikega suhtlemisest keeldunud.