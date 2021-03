Optimistlikele meeleoludele annavad hoogu teated uutest müügiloa saanud vaktsiinidest ning 1,9 triljoni dollari suurusest USA majanduse stiimulpaketist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka Aasia börsid rühkisid ülesmäge kantuna uudistest tööstuse elavnemisest piirkonnas.

Euroopa börsiindeks STOXX tõusis 1,7 protsenti. Nii on tasa tõhusalt tagasi tehtud eelmise nädala kaotusi, mis peamiselt olid tingitud inflatsioonihirmust.

"Õhus on avanemise hõngu. Majanduses leevendatakse aegamisi piiranguid ja küsitlused näitavad selle tähtsust. Pealegi on käes rohkete valimiste aasta ja ükski erakond ei taha võtta riski. Majandusele on tähtis võita toetus tagasi ja finantsturgude toetus on ka tähtis. Nagu öeldakse: majandus pole veel kõik, aga ilma selleta ei ole ka suurt midagi," selgitas analüütik Robert Halver.