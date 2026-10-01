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Briti politsei vahistas lennubaasi intsidendiga seoses Iraani topeltkodaniku

Välismaa
Fairfordi õhubaas
Fairfordi õhubaas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Toby Shepheard
Välismaa

Briti terrorismivastane politsei teatas neljapäeval, et vahistas seoses pühapäeval Edela-Inglismaa lennubaasis toimunud intsidendiga Suurbritannia ja Iraani topeltkodakondsusega mehe.

Terroritõrjepolitsei teatas, et pühapäeval RAF Fairfordi lähedal toimunud sündmuste uurimise raames vahistati Londoni kesklinnas 27-aastane Suurbritannia ja Iraani topeltkodakondsusega mees, keda kahtlustatakse terroriaktide ettevalmistamises. Veel teine mees kuulati üle.

Suurbritannia peaminister Andy Burnham ütles juba kolmapäeval, et on tugevaid viiteid Iraani seotusele kavandatud rünnakuga Fairfordi õhuväebaasi vastu. Fairford on USA ja Suurbritannia ühiskasutuses olev sõjaväebaas.

Juulis hoiatas Iraani islamirevolutsiooni kaardivägi, et peab kõiki Briti baase, mida kasutatakse Teherani ründamiseks legitiimseteks sihtmärkideks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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