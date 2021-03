Haridusministeeriumist öeldi ERR-ile, et vaktsiini saamise soovi on avaldas ligikaudu 60 protsenti üldhariduskoolide töötajatest, kokku 15 848 inimest.

Tegu ei ole vaid õpetajatega, lisaks neile saavad end vaktsineerida lasta ka teised töötajad, kes koolis nakkusohuga kokku võivad puutuda, sõltumata nende ametikohast või töötamise vormist, öeldi ministeeriumist.

Haigekassa andmetel oli esmaspäevaks vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud ligi 10 800 haridusasutuse töötajat ehk ligi 70 protsenti vaktsiinisoovijatest.

Tallinna koroonaennetuse koordinaator Ester Öpik ütles teisipäeval "Terevisoonis", et Tallinnas on umbes pooled õpetajad esimese vaktsiinidoosi kätte saanud. "Õpetajate vaktsineerimine on Tallinnas kestnud nüüd juba paar nädalat ja õpetajatest peaaegu kõik [soovijad] on nüüd ka oma vaktsiini esimese doosi kätte saanud," lausus ta.

Tabelist saab vaadata, kuidas on haridustöötajate vaktsineerimine maakondades edenenud. Andmed on esmaspäeva seisuga.

MAAKOND SOOVIJAID ÜHE DOOSI SAANUID HÕLMATUS Järvamaa 494 439 88,9% Põlvamaa 328 285 86,9% Hiiumaa 157 135 86% Lääne-Virumaa 1017 868 85,3% Saaremaa 519 429 82,7% Läänemaa 408 335 82,1% Raplamaa 587 474 80,7% Valgamaa 345 277 80,3% Ida-Virumaa 761 581 76,3% Tartumaa 2525 1825 72,3% Pärnumaa 1087 765 70,4% Harjumaa ja Tallinn 5787 3366 58,2% Jõgevamaa 538 305 56,7% Võrumaa 507 275 54,2% Viljandimaa 786 409 52,0% KOKKU 15 846 10 768 68,0%

Allikas: haigekassa