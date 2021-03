Nädalavahetuseks tuleb sulgeda suurem osa kauplusi. Kaupmehed leiavad, et see võib meelitada rohkem inimesi poodi äripäevadel, samas peavad kaupmehed jälgima, et 100-ruutmeetrisesse poodi ei läheks üle kuue inimese.

Teisipäeval teatas valitsus, et nädalavahetustel tuleb kinni hoida kõik kauplused, välja arvatud prillipoed, apteegid, toidupoed ja lemmikloomakauplused. See piirang ei puuduta ainult kaubanduskeskusi, vaid kõiki poode. Uksed peab sulgema ka Haapsalu aiatarvete pood, Jõgeva lillepood ja Tartu ehituskauplus.

"Ma arvan, et see on kogu selle jandi juures üks õiglasemaid ja targemaid otsuseid, et kui panna kinni, siis panna kinni kõik," ütles Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. "Muidu jääks nii, et nendesse poodidesse, mis on lahti, koondub rohkem inimesi," lisas ta.

Aga üldiselt Guido Pärnits valitsuse otsust ei mõista. Seda enam, et läinud nädalal lubas osa kaupmeestest kinni keerata kaubanduskeskuste WiFi ja hakata jälgima, et poodi ei pääseks maskita inimene.

"Koroonaviirus ei ole kaubanduskeskuste haigus, kuna kaubanduskeskused on suhteliselt suured ja seal on praegu hõredalt rahvast," rääkis Pärnits. "Kõige suurem viiruse levitamise oht peale öiste pidude on siiski haridussüsteem," sõnas ta.

Kaupmeeste liidu juht Nele Peil märkis, et majanduslikus mõttes on ettevõtjad rõõmsad võimaluse üle poed vähemalt äripäevadel lahti hoida.

"Aga kui seda vaadata tervise hoidmise aspektist, siis kui nädalavahetusel on poed kõik kinni, suunatakse inimesed ostlema üsna lühikesse ajavahemikku tööpäevajärgsesse aega," ütles Peil, kelle hinnangul võib kaubanduse tipptund tulla kella 17 kuni kella 19 õhtul. "Mida enam on kaubandust lahti, seda lihtsam on inimestel ajas ja ruumis hajuda," lisas ta.

Mõneti mõtles valitsus ka sellele. Kõigis poodides tuleb tagada, et täituvus ei ületaks 25 protsenti. See tähendab, et 100-ruutmeetrises müügisaalis võib olla korraga kuus inimest. Guido Pärnits ütles, et kaubanduskeskustes ei tohiks see probleeme tekitada. Neis on ruumi üsna palju.

"Ega see mingi ületamatu takistus ei ole. Tuleb lihtsalt jälgida, et poodi selliseid punte sisse ei tuleks. Aga harju keskmisena on see täiesti talutav piirang," arvas Pärnits.

Nele Peili sõnul pole veel teada, kes peaks täituvuse piirangu eest vastutama, ehk kui poes on liiga palju inimesi, kas siis karistatakse kaupmeest või ostjaid. Seniste piirangute puhul on vastutus olnud kaupmeestel. Samas, avalikus siseruumis maskita käimise eest vastutab ikkagi iga inimene ise.

Pärnits: mask pole olnud kohustuslik

Läinud nädalal teatas kaupmeeste liit, et hakkab maskikandmist ise kontrollima. See tähendab, et suuremate kaubanduskeskuste ustel tervitab inimesi turvamees. Samas pole selge, missuguseid reegleid seavad väiksemad kauplused. Näiteks kas lillepoes jäetakse maskita inimene teenindamata. Nele Peil ütles, et kaupmeeste liidus selle kohta kokkulepet pole.

"Osad meie liikmed on öelnud, et nad ei teeninda maskita inimesi üldse, osad on öelnud, et nad ei suuda sellisel juhul tagada oma töötajate turvalisust, kui klient muutub agressiivseks," selgitas Peil.

Omaette küsimus on, miks ei hakanud kaupmehed maskikandmist nõudma juba siis, kui valitsus selle avalikes siseruumides kohustuslikuks muutis. Niisuguse otsuse tegi valitsus juba novembris.

Guido Pärnits ütles, et tänini polnud selge, kas maskikandmine ikka oli kohustuslik.

"Seda kohustust ei ole kunagi olnud - maski kanda avalikes ruumides," arvas Pärnits. "On selline tugev soovitus. Tal ikka sellist seaduse või määruse või kohustuse jõudu pole olnud kunagi," lisas ta.

Pärnits viitas sellele, et maskita inimeste trahvimine on seni olnud väga keeruline. Trahvi pole saanud teha politsei, vaid ainult terviseamet. Sestap tervitab Pärnits valitsuse teisipäeval kõlanud mõtet seadust muuta.

"Kindlasti on paljud juristid, kes hakkavad sellele asjale vastu töötama. Aga põhimõtteliselt peaks see olema nii, et nagu liikluseeskirjade rikkujat võib trahvida, nii võib ka muid kokkulepitud normide rikkujaid trahvida."

Rangemat lähenemist ootab Pärnits ka vaktsineerimisele.

"See on asi, mis tegelikult peaks liikuma vabatahtlikkusest kohustuslikku korda," ütles Pärnits ning lisas, et tegu pole ju tavalise gripivaktsiiniga. "Me nimetame seda vaktsineerimist olukorra päästmiseks, mis on siiski kriisi- või sõjaolukord. Ja me peame siia kohustuslikus korras panustama."

Sutt lubab palgatoetust

Valitsus on lubanud kriisis kannatavatele ettevõtjatele abi. "Täna me arutame ennekõike töötukassa palgatoetust," täpsustas ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Andres Sutt. "Ma arvan, et kõik need toetusmeetmed sõltuvad ka sellest, kui kaua aega need täiendavad piirangud peavad kehtima. Täna ju see horisont, mida me vaatame, on üks kuu," lisas Sutt.

Nele Peil ütles, et palgatoetusest oleks kindlasti abi, sest kaubanduse suuremad kulud ongi seotud tööjõuga. Kas küsida ka niisugust renditoetust, nagu kauplustele läinud kevadel pakuti, Nele Peili sõnul veel arutatakse.

"See natuke sõltub sellest, millises olukorras on kaubanduskeskused ja millised kokkulepped nad suudavad sõlmida oma rentnikega. Ja ka sellest, mida teevad pangad ehk kas nad on omakorda valmis tulema vastu kaubanduskeskustele, kellel on laenud peal," selgitas Peil. "Kui me kevadel vaatasime pankade tegevust, siis nad väga kergesti andsid maksepuhkust. Enam nad seda teinud ei ole."

Guido Pärnits ütles, et toetuste pakett võiks olla tõesti pisut laiem. Samas lisas ta, et kauplused ei pruugi piirangutega väga tugevalt pihta saadagi.

"Inimeste kontsentratsioon äripäevadel tõuseb kaubanduskeskustes ja eks nad oma 90-protsendilise käibe teevad ikka ära," pakkus Pärnits. "Ja selles mõttes ma olen Kaja Kallasega nõus, et kriisisituatsioonis peab iga inimene ja ettevõte olema nõus natuke panustama. See, et valitsus kõik kahjud kinni maksaks, on natukene üle pingutatud."