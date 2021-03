Viirus on jätnud oma mõju ka rahvusvahelisele suhtlemisele. Silmast silma kohtumisi toimub riigijuhtide vahel harva, kuid Eesti, Läti ja Leedu püüavad neid omavahel siiski korraldada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval käis Riias Leedu seimi esimees, Eesti president Kersti Kaljulaid on Riias teisipäeval ning suundub edasi Leetu.

2. märtsil möödub sajand ühest Eesti ja Läti olulisest koostöötähisest, kuid ühised asjad on ajada olnud juba ammu enne seda, meenutas Läti president Egils Levits.

"Eesti oli üks esimesi, kellega Läti kui rahvusvaheliselt tunnustatud riik seadis sisse diplomaatilised suhted. On loomulik, et need suhted loodi eelkõige naabrite vahel. Täna on tähtis päev meie riikide ajaloos. Kuid ka palju laiemalt - olime ju palju aastasadu enne meie riikide loomist elanud samas poliitilises ruumis," rääkis Levits.

Kaljulaid tõi praegustest olulistest väljakutsetest esile digitaalse mõtlemise ja arengu.

"Oluline on see, et meie partnerid Euroopas tuleks Eestile ja Lätile järele digitaalses mõtlemises. Euroopa Liit on otsustanud, et igal Euroopa kodanikul

peab olema oma digitaalne identiteet. Kuid sellest veel ei piisa - need peavad ka omavahel ühilduma. Eesti ja Läti on teinud pikka aega koostööd selle nimel, et meie allkirjad, meie süsteemid saaks paremini koos toimida. Üha paremini see ka õnnestub. Eestil on ambitsiooni ja me loodame, et ka Läti toetab meid selles, et koostöös maailma terviseorganisatsiooniga ühendada kõik maailma digitaalsed vaktsineerimise ja sertifitseerimise süsteemid ühtsesse süsteemi," kõneles Kaljulaid.

Peaaegu iga päev küsitakse Eestis ja Lätis, miks koroonaviiruse ohjeldamiseks seatud piirangud on meil nii erinevad ja miks nakatumise kõver liigub erinevalt.

"See on väga kultuuriline ja kultuuriga seotud küsimus ka. Nii et see arutelu on väga huvitav, aga midagi praktilist, et võtame ühelt poolt üle ja teeme teisel pool täpselt samamoodi ja siis saame kindlasti sama tulemuse, seda tegelikult väita ei saa," rääkis Kaljulaid.