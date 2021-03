Lätis oli teisipäevaks positiivsete koroonaproovide hulk testide koguarvust kahanenud neli korda väiksemaks kui Eestis. Samas leitakse järjest rohkem eriti kiiresti levivat koroonaviiruse niinimetatud Briti tüve, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Gulbise labori viimase nädala andmed näitavad, et peaaegu iga kümnes analüüs sisaldab Briti tüve. Selle mutatsiooniga seotud koldeid on Lätis 12. Kõige enam on seda riiki sisse toodud Saksamaalt ja Venemaalt.

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond rääkis, et Läti on praegu olulisel teelahkmel.

"Erakorraline olukord on kestnud kaua, kõik on sellest tüdinud, piiranguid tahaks leevendada. Ka nakatumisnäit on läinud paremaks, tõsi küll, mitte veel nii palju, et vastaks Läti valitsuse kehtestatud valgusfoori põhimõttele, aga ootused avanemiseks on ühiskonnas suured," rääkis Kond.

"Teisest küljest on epidemioloogid, kes hoiatavad järjest rohkem leviva Briti tüve eest. Ja Lätis on tehtud arvutusi justnimelt Eesti kiire nakatumise tõusu juures ja jõutud järeldusele, et Lätis võib olla aprilli alguses, kui peaks korduma Eesti stsenaarium, üle 2000 inimese haiglas ja see on Läti jaoks liig," lisas ta

Kond ütles, et valitsus ootab nüüd nädala jooksul spetsialistidelt ettepanekuid, mille põhjal otsustada, millises suunas edasi minna.