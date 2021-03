USA populaarse lastekirjaniku Theodor Seuss Geiseli (tuntud kui Dr Seuss) kuut raamatut kirjastaja enam ei avalda, kuna need sisaldavad väidetavalt rassistlikke ja solvavaid pilte.

"Raamatud kujutavad inimesi viisil, mis on haavav ja vale. Otsus kuue raamatu avaldamise lõpetamiseks tehti teisipäeval, sest siis on lahkunud autori sünnipäev." teatas Dr Seuss Enterprise.

Dr Seussi populaarseimad raamatud on "Rohelised munad ja sink" ning "Kuidas Grinch varastas jõulud". Neid raamatuid on kavas edasi kirjastada, viimastel aastatel on neist lavastatud filme ja telesarju.

Dr Seuss Enterprises asutati 1993. aastal. Ettevõtte sõnul on selle missiooniks Theodor Seuss Geiseli pärandi säilitamine.

Geisel ise suri 1991. aastal.

Mitu USA raamatupoodi teatasid samas, et neil pole kavas lõpetada ühegi Dr Seussi raamatu müümist.

"Mõistame raamatus esinevaid probleeme, kuid meil on raamatud laos. Meil pole kavas ühtegi raamatut ära visata," ütles R.J. Julia Booksellersi tegevjuht Lori Fazio.

Eelmisel nädalal saatsid neli USA vabariikliku partei senaatorit kirja Amazoni asutajale Jeff Bezosele. Senaatorid tundsid huvi, miks Amazon eemaldas oma platvormilt kolm aastat müügis olnud raamatu, mis käsitles probleeme transsoolisusega.

"Me jätame endale õiguse teatavaid raamatuid mitte müüa, tuginedes raamatutes olevatele sisule," teatas Amazon.