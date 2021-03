Mackenzie Scott ja Jeff Bezos lahutasid oma 25 aastat kestnud abielu 2019. aastal. Lahutuslepingu raames sai Scott neli protsenti Amazoni aktsiatest, teatas The Wall Street Journal.

Veebikaubamaja Amazon on koroonaviiruse epideemia tõttu saanud suurt kasu ja ettevõtte aktsiahind on viimasel aastal tõusnud. Bezos on ajakirja Forbes teatel maailma rikkaim inimene, kelle varanduse väärtus on umbes 177 miljardit dollarit. Mackenzie Scotti varandus on suurusjärgus 53 miljardit dollarit.

Scott ja Bezos kohtusid New Yorgis, kui nad töötasid riskifondi ettevõttes. Mõlemad on samuti lõpetanud Princetoni ülikooli. Scott osales 1994. aastal Amazoni käivitamises ja on kahe romaani autor.

Scott on pärast lahutust pühendunud filantroopiale. Selle käigus on ta toetanud mitmeid heategevusorganisatsioone. Kokku on Scott annetanud heategevusele üle nelja miljardi dollari.

"Dan on vahva mees ja ma olen nende mõlema üle õnnelik ja põnevil," ütles Jeff Bezos.

Dan Jewett töötab USA Washingtoni osariigis Lakeside'i erakoolis õpetajana.

"Õnneliku kokkusattumise tõttu olen abielus ühe helde ja lahke inimesega ja ma ühinen temaga, et anda tohutu rahaline rikkus teiste aitamiseks," ütles Jewett.