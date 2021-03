Ministeeriumi teatel on nüüdseks olemas teaduslik tõendusmaterjal, mis viitab, et vaktsiin suudab tagada ka üle 65-aastastele märkimisväärset kaitset, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Itaalia valitsus kaalub ka piirkondlikku lukkukeeramist, kui nakatumiste arv tõuseb 100 000 elaniku kohta üle 250.

Peaaegu aasta tagasi ehk 10. märtsil 2020 kehtestas valitsus Itaalias eriolukorra ja keelas väljas liikumise. Praeguseks on riigis koroonaviiruse tõttu surnud 99 785 inimest, mis on Euroopas Suurbritannia järel rängim näitaja.

Nakatumisnäitaja on aasta algusest hakanud taas kasvama.

"Andmed lähenevad 100 000 surmale ning see sunnib meie Itaalia Punast Risti laiendama tegevust. Peame kindlustama, et kõik vaktsineerimiskeskused

siin oleksid kasutuses. Meil on võimekus juhtida 25 keskust inimeste vaktsineerimiseks ja vajalike dokumentide täitmiseks. Proovime iga päev teha maksimaalse arvu süstimist. Nagu näete, on meil keskmiselt 100 arsti

ja õde, kes siin iga päev töötavad," rääkis Punase Risti tervishoiuteenuste juht Giorgia Battaglia.