Alates 8. märtsist on kõigile Saksamaa elanikele saadaval vähemalt üks tasuta koroonaviiruse kiirtest nädalas.

Tasuta kiirtestide eesmärk on pidurdada koroonaviiruse levikut. Saksamaa kantsler Angela Merkel teatas kolmapäeval piirangute leevendamisest.

"Vaatame kuidas see töötab. Berliini haridussektoris on kiirteste juba palju tehtud, kuid see pole nii populaarne kui esialgu arvati," ütles Berliini linnapea Michael Müller.

Baieri liidumaa peaministri Markus Söderi sõnul pole suuremahuliseks tasuta kiirtestide kasutamiseks veel piisavalt võimekust ja inimesed ei soovi neid teha. "Kiirtestide aktsepteerimine pole veel eriti suur," ütles Söder.

"Saksamaa kiirendab vaktsineerimispotsessi lähipäevil, kui riik annab loa kasutada AstraZeneca vaktsiini üle 65-aastaste inimeste ravimiseks," ütles Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn.

Saksamaa tippametnikud teatasid kolmapäeval, et päevas tehakse umbes 200 000 koroonaviiruse vastast vaktsineerimist. Aprilli alguses algab üldarstide vaktsineerimine, kuna siis saabub Saksamaale rohkem koroonavaktsiini annuseid.

Suur osa Saksamaa saadud AstraZeneca vaktsiinidest on kasutamata.