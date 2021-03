Urmet Kook: aeg vaktsineerida riigijuhid

Eesti president ei pea lendama Afganistani visiidile, et saada Eestis vaktsineeritud. Aeg on sealmaal, et tuleks vaktsineerida kogu valitsus ja teised oluliste ametite juhid, leiab ERR-i portaalide juht Urmet Kook.

Viimastel päevadel on sotsiaalmeedia pungil fotodest, kus enamasti keskealised või veidi seda piiri ületanud mehed jagavad pilte, kuidas nad oma esimese vaktsiinisüsti said. Sportlikumad võtavad ka ülakeha paljaks.

Tean, et paljusid selline käitumine ärritab. Isegi üks foto üleslaadija ise teatas, et tal endal on piinlik, sest teab, et endiselt on vaktsineerimata tuhandeid temast palju eakamad ja ka riskirühmas olijaid. Aga kui perearst kutsus, siis olnuks patt ka võimalus kasutamata jätta.

Mullu 27. detsembril sai tele- ja fotokaamerate all esimese vaktsiinisüsti 24-aastane arst-resident Jelena Rozinko Ida-Viru keskhaiglast. Reedehommikuse seisuga on vähemalt ühe korra vaktsineeritud Eestis 92 270 inimest.

Jah, seda võiks olla rohkem, aga nüüdseks on vaktsiinisüsti saanud suur osa seda soovinud meditsiinitöötajatest, paljud kõige eakamad (kus ka nakatumine on seetõttu oluliselt langenud), õpetajad, osa riskirühmast jne.

Reede hommikul sai vaktsiinisüsti ka president Kersti Kaljulaid. Tõsi, seda seoses peagi algava visiidiga Afganistani. Päeva arenedes tuli uudis, et peaminister Kaja Kallas jääb lähikontaktsena eneseisolatsiooni, sest puutus esmaspäeval kokku koroonapositiivsega.

"President ega peaminister ei pea saama esimeste seas vaktsineeritud, kuid riigi toimimise mõttes oleks nüüd küll aeg, et nad seda saaksid."

Olgem ausad, see ei ole mõistlik, et Eesti president saab vaktsiini siis, kui ta siirdub välisvisiidile. Jah, president ega peaminister ei pea saama esimeste seas vaktsineeritud, kuid riigi toimimise mõttes oleks nüüd küll aeg, et nad seda saaksid, ilma et peaks maailma teise otsa lendama. Ja seda võrdluses nende vaktsineerimise fotodega, mida terved muidumehed endast jagavad.

Mõistagi tõuseb sellest kisa. Et eliitvaktsineerimine ja nii edasi. Kuid kas pole kõnekas, et eliitvaktsineerimise teemal sõna võtjate seas on palju neid, kes on samal ajal üldse vaktsineerimise vastu. Väike vastuolu, mis?! Las hauguvad.

Nii et kui Kaja Kallas "Aktuaalse kaamera" sünnipäeval 11. märtsil eneseisolatsioonist vabaneb, võiks ta 12. märtsil, mis on mulluse eriolukorra aastapäev, ka end ära vaktsineerida. Muidugi, kui ta seda ise vabatahtlikult tahab. Ja sama tuleks nüüd teha ka kogu valitsusega ja olulisemate riigiametite juhtidega.

Päris lõpetuseks õiendaks ära ühe vandenõuteooria, mis hakkas levima pärast seda, kui ERR-i portaalis läks üles foto presidendi vaktsineerimisest. Mingid tegelased leidsid, et president sai suisa kaks süsti. Kallid inimesed, presidendi selja taga oli peegel... Kui minu sõnu ei usu, vaadake loole lisatud videot.

Full Disclosure, nende ridade autor ei ole vaktsineeritud.