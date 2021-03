President sai AstraZeneca vaktsiini.

"Tänaseks on Eestis juba ära vaktsineeritud 130 000 doosi. Üsna pea jõuab järg kõigi soovijateni. Panen kõigile südamele – kui teile selleks võimalus pakutakse, vaktsineerige ennast. Ainult nii on võimalik sellest viirusest jagu saada ja naasta võimalikult kiiresti harjumuspärase elukorralduse juurde," ütles Kaljulaid.

Vaktsineerimine hoiab ära väga rasked haigusjuhtumid, märkis Kaljulaid.

Vene keeles lisas president: kui võimalik, minge kindlasti vaktsineerima. "Teate, AstraZeneca vaktsiin on kõige sarnasem Sputnikule..."

Kaljulaid plaanib aprillis külastada Afganistani ning soovis selleks enda ja delegatsiooni liikmete vaktsineerimist.

"Arvestades visiidi toimumise olulisust Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisest seisukohast, palume teil erandkorras leida võimalus Vabariigi Presidendi ning teda antud visiidil saatva delegatsiooni (neli-viis inimest) vaktsineerimiskuuri alustamiseks selliselt, et vaktsineerimine oleks lõpetatud märtsikuu lõpuks," kirjutas presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo pöördumises sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerile Maris Jessele.

Riisalo selgitab kirjas, et kohapeal tegutseva NATO missiooni väejuhatuse covid-reeglite põhjal on visiidi korraldamine Kabuli praktiliselt teostatav vaid delegatsiooniga, mille liikmed on 14 päeva enne visiidi algust läbinud vaktsineerimise.

"Praeguse seisuga on visiidi toimumine plaanitud aprilli esimesse poolde," lisas Riisalo.

Presidendi visiidil Afganistani on kavas arutada nii Afganistani kui ka NATO missiooni juhtkonnaga olukorda piirkonnas ning Eesti kaitseväe missiooni võimalikku jätkamist, öedakse pöördumises.

Eestil on kaitseministeeriumi andmeil praegu NATO juhitava väljaõppe- ja nõustamismissiooni Resolute Support raames Afganistanis neljaliikmeline demineerimismeeskond, jalaväerühm koos toetuselemendiga, sõjaväepolitsei, tervisekeskuse meedikud ja staabiohvitser.