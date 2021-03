EKRE aseesimees Mart Helme leiab, et aeg on vaktsineerida nii riigikogu kui ka valitsus ja nende tööd vahetult toetavad ametnikud. Samuti tuleks tema sõnul tõhustada vaktsineerimise kommunikatsiooni ja muuta see ideoloogilisest lähenemisest teaduspõhisemaks.

Helme tõi ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" välja, et Eestis on vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud juba üle 100 000 inimese ja kaks kaitsesüsti üle 40 000 inimese.

"Vaktsineerida 101 riigikogu liiget ja teist samapalju tehnilist töötajat pluss valitsus ja riigikantselei, peaks olema riigile jõukohane. See oleks signaal, et riik ja riigi juhtkond kavatseb püsida rivis ja ei hiili ekraanide taha peitu," ütles Helme.

Ta lisas, et kui see ausalt ja selgelt ära põhjendada, siis saab sellest aru ka avalikkus ega mõista riigijuhtide vaktsineerimist hukka.

"Ja kui näiteks Helmen Kütt loobub vaktsineerimisest, sest leiab, et kassapidajatel on rohkem kontakte ja nad vajavad enne riigikogu vaktsineerimist, siis on tema jutus ka tõetera sees. Ka minu perearst pakkus mulle vaktsiini, aga kuna ta nimistus on palju vanemaealisi riskirühma kuuluvaid inimesi, siis mina ka loobusin ja ootan, kui riigikogu tervikuna vaktsineeritakse," sõnas Helme.

Miks Eestis on siiski palju vaktsineerimisest loobujaid, selgitas Helme inimeste ettevaatlikkuse, mitte otsese vaktsineerimisvastasusega. Tema sõnul on selleni viinud ka halb kommunikatsioon.

"Olen vaktsiinist keeldunutega rääkinud ja nad pole vaktsineerimise vastased. Neil on kahtlusi, kas need vaktsiinid pole mitte kiirustades kasutusse võetud. Nad ütlevad, et ei taheta olla katsejänesed. Ehk vaktsineerimise vajalikkuse argumentatsioon peaks minema ideoloogiliselt rohkem meditsiiniliseks ja eri vaktsiinide toimet selgitavamaks. Nii väheneks ka vaktsineerimise vastasus."

Riik tulnuks sulgeda kolmeks nädalaks juba jõulude eel

Rääkides praegusest kõrgest nakatumisest, tunnistas Helme, et tõetera on ka selles, et juba eelmine valitsus tegi vigu.

"Me tegime ettepaneku teha jõulude eel kolmenädalane laussulgemine. Aga meie partnerid (Keskerakond ja Isamaa - toim) polnud sellega nõus. See oli viga, et riiki siis kinni ei pandud. See oli eelmise valitsuse viga."

Helme lisas, et viiruse kontrolli alla saamiseks praegustest piirangutest ei piisa, ehkki need on õige. Tema sõnul tuleks sulgeda ka Eesti piir.

"Kõik riigid, kes praktiseerinud piiride sulgemist, on saanud viiruse kontrolli alla. Näiteks Läti ja Soome. Meil seda ei tehta. Kui kolmandik koroonajuhtumitest on teadmata päritolu, siis see tähendab, et nad on tulnud riiki sisse."

Kui piire kinni ei panda, võib suvekuudel Helme sõnul nakatumine küll langeda, kuid sügisel ootab ees kolmas tõusulaine.

"Me jätame mädaniku sisse ja see hakkab ühel hetkel taas vohama," põhjendas ta.

Teise näitena tõi ta selle, et Eesti ei luba vabamüügis endiselt kasutada kiirteste ja selle taga on tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

"Tanel Kiik on algusest peale ehk eelmise aasta märtsist olnud kiirtestide vastu. Täpselt sama on vaktsiinide tellimisega. Meil olid pikad vaidlused eelmises valitsuses. Eraldame küll raha Euroopa Liidu ühishangetes osalemiseks, aga meie olime seda meelt, et peame jätma vabad käed ja vaatama ka turul ringi. Seda loogikat ei rakendatud ja mindi ainult EL-i ühishangete teed. Vastab tõele, et ühishangetes on hinnad madalad, aga kui sulle soovitud koguseid ei tule, siis mida me selle teadmisega peale hakkame?" küsis Helme.