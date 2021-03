Skeletoni juht Taavi Madiberk ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Marubeni teeb firmasse rahalise investeeringu, kuid kontroll ettevõtte üle jääb Eestisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Skeleton Technologies investeerib uue tootesarja arendamisse, mis on mõeldud autotööstusele, puudutades nii elektri kui vesinikautosid. Koostöö Marubeniga hõlmab Aasiat, välja arvatud Hiina ja India.

"Kui me praktiliselt vaatame realistlikke mahte, siis me näeme, et keskpikas perspektiivis meie konkreetselt adresseeritav turumaht on mitmetes miljardites ja seetõttu on ka strateegilisel tasemel Marubeniga koostöö Skeletonile väga oluline," rääkis Skeleton Technologies tegevjuht Taavi Madiberk.