Meili teel kutsututest tuli vaktsineerima alla poole

Tartu ja Tallinna Qvalitase arstikeskustel oli sellel nädalavahetusel võimekus vaktsineerida 2300 60–69-aastast riskirühma kuuluvat inimest. Kahe linna peale kokku kasutas seda võimalust sellel nädalavahetusel aga vaid ligi 600 inimest.

Qvalitase teenindusjuht Anneli Mäeots nentis, et sellest on väga kahju, sest meditsiinipersonali valmisolek oli tunduvalt suurem kui oli registreerunuid.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemanni sõnul sooviti teada saada, kui paljud tulevad vaktsineerima, kui neid meili teel kutsutakse. "Meil oli soov saada teada seda, et kui me meili teel inimesi kutsume, kuidas inimeste reageering on ilma selleta, et neid ekstra motiveeritakse," lausus ta.

Viimastel päevadel suunas ligi 5000 inimest oma eesti.ee riikliku postkasti ümber isiklikule meiliaadressile. Alates 1. märtsist saadeti aga üle 13 000 vaktsineerimise meeldetuletuse, millest ligi 60 protsenti ei jõudnud inimese isiklikule meiliaadressile.

"Kui me vaatame sihtrühma, Eestis on vanusegrupis 60 pluss umbes 380 000 inimest statistikaameti andmete järgi, nendest 74 000 on oma e-maili ära suunanud ehk 22 protsenti. Kui praegu jõudis kohale 42 protsenti, siis see on üle ootuste hea tulemus," leidis riigi infosüsteemi ameti peadirektori asetäitja Margus Arm.

Kuigi Armi sõnul oleks informatsiooni võimalik jagada ka SMS-i teel, siis antud juhul võimaldab e-kiri edastada inimesele rohkem informatsiooni korraga.

Külli Friedemanni sõnul mõeldakse edasi ka alternatiividele.

"Arutame läbi, millised on teised meetodid inimeste teavitamiseks. Et kui ei ole meil telefoninumbrit või meiliaadressi, siis millised võimalused on," ütles Friedemann.

Lisaks sellele, et informatsioon vaktsineerimisvõimalusest ei jõudnud paljude riskirühma kuuluvate inimesteni, võib vähese reageerimise taga olla ka lühike etteteatamisaeg. Nendega, kes eesti.ee kaudu kirju ei saa, võtavad siiski perearstid ise ühendust.