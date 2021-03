Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liikme Jevgeni Ossinovski sõnul rääkis ta peaminister Kaja Kallasele (RE) juba mitu nädalat tagasi, et Eestis tuleks teha seiret koroonaviiruse Briti tüve leviku kohta selleks, et kehtestada olukorrale vastavaid piiranguid. Isamaa nõuab valitsuselt eriolukorra kehtestamist.

Ossinovski kirjutas sotsiaalmeedias, et peaministrini on jõudnud adekvaatne arusaam koroonaviiruse levikust, kuid seda liiga hilja. "Asi on käest lastud, haiglad ägavad võimete piiril, erakorralise abi kättesaadavus on löögi all ning viiruse levik on jätkuvasti tõusus," loetles opositsioonipoliitik.

"Viimase kuue nädala jooksul on Kaja Kallase juhtimisel algul piiranguid leevendatud, siis kaheldud, kas koroona üldse kõrtsides levib, siis mitu nädalat väikeste ja ebapiisavate sammudega piiranguid taaskehtestatud. Lõpuks on aru saadud, et asi on nii hapu, et tuleb sulguda," kirjutas ta.

Kallas teatas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et kui praegu Eestis kasvava kiire koroonanakatumise taga on Briti viirustüve agressiivsem levik, tuleb riik lähiajal lukku panna, täpsustamata, millal see võidakse otsustada.

Ossinovski sõnul on see, et Briti tüvi on oluliselt nakkavam ning suurendab märkimisväärselt nakkuskordajat R, teada juba eelmise aasta lõpust.

"Küll on uue tüve levimise fakt ja ka sellega seonduv epidemioloogiline risk teada alates aasta algusest - kuidas oli siis sellises olukorras võimalik minna leevendusi jaanuari lõpus tegema? Kas tõesti kaalusid ettevõtjate huvid üle vanainimeste elud?" küsis Ossinovski.

"Nii britid kui ka taanlased on leidnud, et Briti tüve osakaal kahekordistub umbes iga nädala tagant (sic!), nii et kui ta juba kord populatsiooni on jõudnud, levib ta kiiresti. Eestis avastas esimese Briti tüve jaanuari algul hoopis Soome terviseamet, kuna meie riik alates novembrist kuni jaanuarini ei sekveneerinud ühtegi viirust," kirjutas Ossinovski ning lisas, et juba siis oleks pidanud Eestis sisse seadma iganädalase uute tüvede seire üldpopulatsioonis.

"Paraku seda ei tehtud, vaid otsiti uusi tüvesid vaid suunatud valimis ehk nende inimeste proovidest, kes välismaalt olid tulnud. See on nagu spinninguga kalakasvatusse minek - on suur tõenäosus kala saada, aga see ei ütle midagi selle kohta, kas Emajões on kala. Ja nii on jätkunud kuni tänase päevani - on küll lõpuks tehtud ka pisemaid juhuvalimi sutsakaid, aga iganädalast seiret ei ole ikka," märkis ta.

Ossinovski sõnul rääkis ta seda Kallasele pea neli nädalat tagasi, samuti mitmele tippametnikule.

"Kaheksa päeva tagasi kirjutasin peaministrile lõpuks ka sellele postitusele lisatud avaliku päringu, lootuses, et äkki keegi abiline dokumendihaldussüsteemi töövoos loeb asja läbi ja saab aru, et asi on kriitiline. Ja teeb midagi. Täna peame tunnistama, et meil ei ole ikka veel adekvaatset olukorra hinnangut," kirjutas Ossinovski.

Isamaa nõuab adekvaatset kriisijuhtimist ja eriolukorra väljakuulutamist

Riigikogu Isamaa fraktsioon võttis esmaspäeval vastu poliitilise avalduse, milles leiab, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleb välja kuulutada eriolukord ning peaminister peab võtma kriisijuhtimise vastutuse.

"Koroonaviiruse levik Eestis on väljunud viimase kuu jooksul kontrolli alt. Haiglad on ülekoormatud ning piirkonniti näeme nakatumisnäitajaid, mis on võrreldavad eelmisel aastal Itaaliat tabanud humanitaarkatastroofiga. Valitsus peab viivitamatult reageerima ja kuulutama Eestis välja eriolukorra," seisab avalduses.

"Eestis nakatub viirusesse igapäevaselt 1500, sureb ligikaudu kümme ning haiglaravil on 626 inimest. Plaaniline ravi on suures osas peatatud ning tugevalt on häiritud erakorralise abi andmine. Valitsus ei ole kriisijuhtimisega hakkama saanud ning olukord on kontrolli alt väljunud, mistõttu tuleb tegutseda otsustavalt," lisab fraktsioon.

"Eesti on kuristiku äärel ning lahendus kuristikust pääsemiseks on võtta kriisijuhtimine peaministri kontrolli alla. Eriolukorra väljakuulutamine võimaldab korrastada juhtimis- ja vastutusahela ning loob võimaluse konkreetse kriisijuhi ja vastutajate määramiseks."