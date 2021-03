Miks sellist sammu uute piirangute kehtestamiseks oli vaja teha?

Meil täna kell 18.00 on valitsuskabineti aruteli nendel teemadel. Põhjus on väga selge – Covidi levik on väga ulatuslik ja ta levib kiiremini kui on arvatud. Seetõttu peame ikkagi riigi lukku panema, et need numbrid alla saada ja koormust meditsiinisüsteemile vähendada.

Kas see tähendab ka valitsuse poolt eriolukorra kehtestamist?

Sisuliselt eriolukord meil on. Meil ei ole vaja eriolukorda kehtestada lihtsalt eriolukorra kehtestamise pärast. Mida meil on vaja? Meil on vaja neid piiranguid paika saada ja seda kõike me saame teha ka ilma eriolukorda välja kuulutamata. Peamised asjad, mida me siiani oleme hoidnud, on algklasside kontaktõpe. Algklassid siirduksid nüüd ka distantsõppele. Samamoodi lasteaiad. Et kui vähegi võimalik, siis võtaksid inimesed lapsed lasteaiast ära, et nad seda haigust ei levitaks. Ja kinni kõik kaubandus- ja toitlustuskohad ka.

Mis ajast see kehtima hakkab?

Nii kiiresti kui võimalik. Kui me täna saame ära otsustatud, siis koolid on valmis minema distantsõppele juba kolmapäevast, arvestades seda, et distantsõpet on ju ka algklasside puhul juba harjutatud. See oleneb sellest kui kiiresti me jõuame need otsused tehtud ja siis peab jääma ka ülemineku aeg.

Kõik need asjad, mida te selles postituses olete kirja pannud - koolilapsed distantsõppele, kõik kaubandus sulgeda, välja arvatud toidu ja esmavajalikud poed jne. Midagi sellest komplektist enam nii-öelda välja ei võeta, näiteks koole?

Kui me vaatame neid numbreid, siis kui vastab tõele, et see on see briti tüvi, mis siin nii kõvasti levib, siis see levib 1,5 korda kergemini või kiiremini kui teised tüved. Ja tänu sellele ta levib ka väga palju noorte hulgas, kes seda ise väga läbi ei põe, aga viivad selle kodudesse. Ja mida me näeme haiglates, on praegu see, et haiglates on inimesed, kes on pigem viiekümnendates. Ei ole enam need vanemad inimesed, vaid just nende koolilaste vanemad või need, kellega koolilapsed kokku puutuvad.

Väga keeruline on loomulikult öelda, kui kauaks need piirangud kehtima jäävad, aga kui me vaatame nüüd teiste riikide kogemusi, seda, mis juhtus Lätis ja mis juhtus Leedus, siis me räägime ikkagi kuudepikkusest täissulgemisest?

Kui me suudame need nakatumisahelad läbi lõigata ja inimesed tõepoolest mõistavad selle olukorra tõsidust ja ei puutu üksteisega kokku, ka noored inimesed, eriti kõikvõimalikud suunamudijad, kes korraldavad siin pidusid. Mõistke, see olukord on väga tõsine. Ärge tehke selliseid asju. Hoiame teineteisest eemale, hoiame neid vahesid ja siis me suudame need nakatumisahelad katki lõigata. Meist kõigist sõltub see, kui kiiresti me selle olukorra kontrolli alla saame. Ükski piirang seda ju iseenesest ei tee, seda teevad inimesed, kes neid piiranguid järgivad.

Ma ikkagi saanud vastust küsimusele. Märts on täiesti kindel, et riik peab lukus olema, suure tõenäosusega me peame olema valmis, et see kõik jätkub kuni suve alguseni?

Märts on tõepoolest kinni ja tõenäoliselt ka pool aprilli, aga nagu ma ütlesin, siis see sõltub meist kõigist, et me saaksime need nakatumiskordajad tuua alla ja meditsiinisüsteemi koorma alt välja, sest eesmärk on ikkagi hoida ühiskonda nii lahti kui võimalik sellest hetkest, kui see on taas taas võimalik.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus teatas esmaspäeval, et ta alustab lisaeelarve kokku arvutamist rahandusministeeriumis. Kui suurest summast me umbkaudu räägime? Mullu oli see kevadine lisaeelarve 2,2 miljardit eurot.

Selle lisaeelarvega tulebki rahandusministeerium siis välja ja see on eelkõige tervishoiukulutuste katmiseks ja loomulikult nende piirangutega seotud kulude katmiseks samamoodi. Aga seda tulebki nüüd järjest arutada, sest ega me ju praegu ette kõiki kulutusi ei tea. Aga kui me vaatame suurusjärgus, mis nad olid eelmine aasta, siis eelmine aasta oli need kulutused ca 300 miljonit. Nii et need on päris suured numbrid.

Mis te kriitikutele ütlete? Opositsioon on juba alustanud teie vastu ristisõda, et jäite hiljaks. Kas olete sellega nõus?

Ma ütlesin kogu aeg, et tegelikult eesmärk on hoida ühiskonda nii lahti kui võimalik, nii pikalt kui võimalik ja vaadata, et meditsiinisüsteem peaks vastu. Kui me vaatame seda, kui paljusid inimesi puudutab see haigus ja teiselt poolt, kui paljusid inimesi puudutab see, et kõik läheb lukku, need nähtamatud ohvrid, keda me ei näe, siis igapäevaselt need on olemas. Need on inimesed, kelle haridustee kannatab, need on inimesed, kelle töökoht kaob, need on inimesed, kelle vaimne tervis kannatab. Selles mõttes ei arva ma, et see on olnud vale. Aga mida ma ütleksin nendele opositsioonipoliitikutele? Ma olen algusest peale neid üles kutsunud, et nad võiksid oma toetajate poole pöörduda ja eeskuju näidata piirangute järgimises. Seda nad teinud ei ole. Nii et see jutt on natuke kahepalgeline. Meie võimuses on näidata head eeskuju. Mina tegin eelmisel aastal oma toetajatele pöördumisi, et püsige kodus ja ei üritanud iga hinna eest kaikaid kodaratesse loopida.

Kui toimub ühiskonna suur sulgemine, siis kuidas teie suhtute sellesse, et minna kohe otse inimeste isikuvabaduste kallale? Näiteks see, et kehtestada komandanditund, et öösel ei tohiks tänavatel liikuda, piirata inimeste kogunemisi kodudes. On see järgmine samm, mis on laual, kui olukord paremaks ei lähe?

Me oleme demokraatlik õigusriik ja selleks, et selliseid isikuvabadusi piirama minna nii ulatuslikult, peab olema väga selge põhjendus. Kõik piirangud peavad olema vältimatult vajalikud nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Ja kui me kehtestame piiranguid, siis me peame olema suutelised neid piiranguid ka jõustama. Nii et vaatame, kus probleem on. Ma ei tea, kas tänavatel on öösiti väga palju liikumist, ma millegipärast arvan, et see ei pruugi olla see põhiline probleem. Kui me need piirangud kehtestame just selles kohas, kus inimesed kõige rohkem kogunevad, kus neil on kõige rohkem kokkupuuteid, siis see on see, millega me saame nakkusahelaid katkestada, aga mitte võib-olla sellega, kui inimesed õhtul tänaval üksi jooksevad näiteks.